Западные кредиты могут подешеветь для белорусских предприятий и Беларуси в целом

Новости Беларуси. Взаимные интересы Беларуси и Евросоюза обсуждали 30 января и в Вене, где работает совместная межправительственная комиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече отметили важность визита в Минск Еврокомиссара Йоханнеса Хана (подробнее о визите здесь), а также приветствовали повышение позиции Беларуси в международном страновом рейтинге.