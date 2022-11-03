Заместитель премьер-министра: в стране впереди сельское хозяйство сейчас, в остальных отраслях есть проблемы

Новости Беларуси. Задействовать все резервы и обеспечить экономический рост области по всем показателям. В Могилеве подвели итоги социально-экономического развития региона за 9 месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сегодня реальный сектор экономики адаптировался к санкционным условиям, регион выполнил четыре из восьми целевых показателей, установленных правительством. Средняя зарплата составляет более 1 300 рублей, а чистая прибыль по области значительно превысила уровень 2021 года. Основные драйверы экономического роста – сельское хозяйство и промышленность. За последние два месяца показатель внутреннего регионального продукта увеличился почти на 2 %.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:

Объективно в стране впереди сельское хозяйство сейчас. В остальных отраслях есть определенные проблемы, связанные с переориентацией рынков, поставщиков материалов, оборудования. Эти проблемы сказываются сегодня на экономике. Прошли какие-то минимальные значения, и уже наша динамика должна двигаться вверх.

Дмитрий Мудрогелов, председатель комитета экономики Могилевского облисполкома:

Мы видим, что сегодня как раз таки импортозамещение для многих предприятий является той точкой роста и уже для многих стало той точкой роста, которая позволяет не просто заместить ранее не производимую в Республике Беларусь позицию, но и сделать эти позиции экспортными.