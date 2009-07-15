YouTube разоряет Google

По оценкам экспертов, Google ежегодно теряет на проекте YouTube по меньшей мере $175 млн.

Некоторые аналитики оценивают убытки YouTube в $470 млн.

Такие данные прозвучали в США в Солнечной Долине на ежегодной конференции, которую организует инвестиционная компания Allen & Co. На нее съехались 300 представителей крупнейших медиагрупп, среди которых Уоррен Баффет, Билл Гейтс и Руперт Мэрдок.

Главной темой дискуссии стало влияние экономического кризиса на медиабизнес, обсуждалось и развитие интернета, которое вызывает беспокойство у многих медиамагнатов.

Дискуссия коснулась ситуации с популярным видеохостингом YouTube. Три года назад сайт был приобретен компанией Google за $1,65 млрд, но до сих пор не стал прибыльным.

Однако представители Google выразили уверенность, что смогут превратить YouTube в прибыльное предприятие. Один из основателей Google Лэрри Пейдж заявил, что не сомневается в том, что YouTube станет чрезвычайно ценным активом компании, сообщают информагентства.