Венесуэла принимает официальных гостей из Беларуси

В Каракасе обсуждены актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества Беларуси и Венесуэлы. Напомним, всю эту неделю в Боливарианской Республике находится белорусская правительственная делегация во главе с Госсекретарем Совета Безопасности Виктором Шейманом.

В центре внимания на переговорах - вопросы энергетической сферы, сельского хозяйства, промышленности. В ходе встречи обсуждалась программа сотрудничества в газификации венесуэльских городов, строительство завода по обогащению фосфата, а также создание совместного предприятия по сборке тракторов и грузовиков. Во время визита планируются также переговоры главы белорусской делегации с другими высшими должностными лицами Венесуэлы.