Венесуэла нашла для Беларуси нефть

Нефтедобыча - главный белорусский интерес в Венесуэле.

Эта страна согласилась выделить нашей республике нефтеносные зоны с развитой инфраструктурой.

Здесь можно ежегодно добывать до двух миллионов тонн черного золота. Этот шаг белорусские власти уже называют прорывом в отношениях. О результатах визита правительственной делегации Беларуси в Венесуэлу 29 марта Президенту Александру Лукашенко доложил госсекретарь Совета Безопасности, сопредседатель белорусско-венесуэльской совместной комиссии высокого уровня Виктор Шейман.

Соглашения, контракты и меморандумы: Всего 24 документа о сотрудничестве подписано в ходе визита белорусской правительственной делегации в Венесуэлу. Взаимный интерес две страны проявили уже давно. Сейчас же взаимодействие выходит на новый уровень.

Стороны договорились создать ряд совместных предприятий и сборочных производств. Беларусь будет поставлять в Венесуэлу МАЗы, трактора, сельхозтехнику. Кроме того, белорусские специалисты займутся газификацией городов латиноамериканской страны и строительством сразу несколько жилых массивов. Белорусская сторона сможет стать выгодным поставщиком калийных удобрений в Венесуэлу. Экспорт удобрений уже к концу этого года должен достичь 300 тысяч тонн.



В целях обмена опытом венесуэльские аграрии планируют приехать в нашу страну во время посевной кампании. Более 80% продовольствия южно-американский партнер Беларуси вынужден закупать из-за слабо развитого сельского хозяйства. Посему и начать решили с азов. Наконец, Беларусь наладит поставки продуктов питания. В настоящее время в Венесуэле создается государственный резерв продовольственных ресурсов, поэтому там особенно заинтересованы в поставках белорусской сгущенки, тушенки и сухого молока.

Владимир Семашко сообщил также, что перспективным может стать и сотрудничество Беларуси и Венесуэлы в области горно-химической промышленности. Венесуэла богата залежами фосфоритов, и специалисты отраслевого института концерна "Белнефтехим" будут помогать в разработке проекта в данной области для венесуэльской стороны.



Несмотря на то, что сотрудничество между двумя странами в газовой отрасли ведется пока не активно, уже в этом году планируется при помощи белорусских специалистов подготовить пилотный проект газификации одного из городов Венесуэлы.