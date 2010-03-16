Венесуэла будет поставлять нефть в Беларусь

Такой договоренности достигли Президенты Александр Лукашенко и Уго Чавес на переговорах в Каракасе. В ближайшее время будут подписаны соглашения о поставках чёрного золота и о сотрудничестве в энергетической сфере. Кроме того, главы государств договорились о том, что белорусы будут вести газификацию венесуэльских городов и поселков.

За ближайший год наши специалисты построят в Боливарианской Республике 3-4 завода по производству тракторов, автомобилей, большегрузных авто, крупный кирпичный завод. По предложению Уго Чавеса в Венесуэле будет создан Белорусский торговый дом. Президенты еще раз подтвердил нацеленность и единство позиций двух стран по актуальным вопросам международной повестки дня.

Александр Лукашенко:

У нас очень большие планы. Мы приехали сюда не для того, чтобы по-крупному или по мелочи что-то где-то заработать. Мы хотим сделать всё, чтобы у венесуэльского народа, у Президента было всё то, чем сегодня располагает братская Беларусь. При этом прошу вас учесть, что закрытых тем в переговорах Беларуси и Венесуэлы нет. Мы вам честно и откровенно говорим о том, что мы обсуждали все вопросы: от обороны двух государств, военно-технического сотрудничества до взаимных поставок товаров на белорусский и венесуэльский рынки.

Официальный визит Александра Лукашенко в Венесуэлу продлится несколько дней. В планах совместной работы двух лидеров — знакомство с реализацией белорусско-венесуэльских проектов в различных сферах.

Это второй визит Александра Лукашенко в Венесуэлу. Предыдущий был в декабре 2007 года. Лидеры двух стран тогда подписали целый пакет важных документов и приняли участие в открытии совместного белорусско-венесуэльского предприятия по добыче нефти. Сегодня «Петролера БелоВенесолана» добывает около миллиона тонн нефти в год.