Председатель концерна «Беллегпром»: Приглашаю белорусских дизайнеров с идеями на встречу к себе в кабинет

Последнее время критиковать нашу легкую промышленность не берется разве ленивый. Гость программы «Неделя» – председатель концерна «Беллегпром» Геннадий Вырко.

– Вы сравнительно недавно возглавили «Беллегпром». Хозяйство Вам досталось непростое. Что вы в первую очередь делаете, чтобы реабилитировать отрасль? Какие пути решения проблем вам видятся в перспективе?

– Как и в любой сфере, главное у нас – не произвести, а продать. И, видимо, отсутствие товаропроводящих сетей в концерне – основная проблема. Промышленные предприятия, особенно крупные, торговали по принципу самовывоза. То есть, свои товаропроводящие сети были не развиты, либо развиты недостаточно. И все зависело от того, приедет покупатель, или нет. Сейчас, мы решаем эту проблему другим образом. Мы пытаемся донести товар до наших потребителей. В областных центрах, например, есть крупные магазины. А из районных центров, как правило, люди едут за покупками в Минск, в крайнем случае, в областные центры. Так вот, наша задача – донести товар до потребителя в районных центрах. К решению этого вопроса мы намерены широко подключить предпринимателей, совместно с местными властями. Но эта работа находится в начальной стадии.

– Скажите, почему у белорусской легкой промышленности в виде одежды, к сожалению, при взгляде на магазин, нет четкого лица. Точнее, лицо есть, но оно серое. Как от этого избавиться?

– Зачастую любая «серая» продукция воспринимается нашими людьми, как белорусская, то есть, если серая, то белорусская. На самом деле, это не совсем так. Как говорится, нет пророков в своем Отечестве.

– На неделе вышел новый Указ Президента, который снимает ограничения на рекламу и маркетинг. То есть, по сути, теперь предприятие может тратить на продвижение продукции столько, сколько хочет, вне зависимости от того, сколько зарабатывает. Увидим ли мы на этом фоне какой-то всплеск активности белорусской легкой промышленности? Или отечественная легкая промышленность будет другими способами искать своего потребителя?

– Тут, как говорится, ничего нового не изобретешь, уже все изобрели. Конечно, активность наших предприятий на рекламном рынке сегодня, скажем так, ниже среднего. Но полгода назад она была еще ниже. Конечно, не все предприятия понимают, для чего это нужно делать. Но на сегодняшний день такая программа в концерне уже разработана. Мы будем рекламировать нашу продукцию через всевозможные мультимедиа или массмедиа ресурсы.

– Говорят, реклама должна быть рисковой. То есть вложиться по максимуму и получить максимум отдачи. Готов ли «Беллегпром» рисковать, чтобы завоевать своего потребителя, или все же будем двигаться поступательно?

– Реклама должна быть не рисковой, а эффективной. Она должна останавливать человека, завлекать его чем-то и т.д. Реклама – это не только ролики, которые крутятся по телеканалам, в прессе, или где-то еще. Реклама – это и имидж самого предприятия, и упаковка – здесь мы пока проигрываем. Этими вопросами серьезно не занимались.

– Часто в новостях появляются сообщения, о том, что наши дизайнеры придумывают новые коллекции, завоевывают призы на престижных конкурсах. Но, к сожалению, массового производства красивой и модной одежды в Беларуси не наблюдается.

– Проблема неоднозначна. Цена на дизайнерские вещи, зачастую, заключается в том, что они уникальны, или у них небольшой тираж.

– А может быть мы тогда раскрутим «Беллегпром» в ультра-премиум брендах?

– За все время, пока я работаю в «Беллегпроме», мой кабинет, скажем так, открыт, я рассматриваю всякие идеи. Но пока из дизайнеров никто не обращался. Поэтому, пользуясь такой ситуацией, я приглашаю всех заинтересованных. Улица Клары Цеткин, 16. Подходите.

– А если нам сделать премиум-бренд из нашей льняной продукции? Производство есть, после недавнего визита Президента, думается, будут какие-то подвижки и с переоборудованием, и со всем остальным. Ведь продукция, которую берут на «ура» и наши, и за рубежом, почему не переводить ее в ультра-сегмент? Почему мы наш лен продаем, условно говоря, некрасиво и дешево?

– Основная проблема Оршанского льнокомбината – это отсутствие товаропроводящих сетей. Еще полгода назад на комбинате этим занималось чуть больше десятка человек – это при 4,5 тысяч работающих. Продукция грузилась по принципу «приехал – забрал, не приехал – осталось». Кризис привел к тому, что спекулятивные фирмы, не получив кредитов, или не имея спроса, просто перестали ездить. А своей товаропроводящей сети нет. Вот и наработали на склад. Вторая проблема в том, что на Оршанском льнокомбинате производилась, в основной своей массе, продукция неполного цикла – это, по сути, сырье для других предприятий, которые занимаются отделкой. Сегодня, и благодаря визиту нашего Президента Александра Григорьевича Лукашенко, усиливается направление конечной переработки. Считаю, что лен должен являться белорусским брендом.

На своем опыте скажу, что такое лен. До работы в концерне я, как и любой человек, из-за отсутствия рекламы, особого внимания не лен обращал. А тут приобрел постельный комплект. Абсолютно другие ощущения. Это нужно попробовать. Абсолютно другое ощущение, когда соприкасаешься с льняной, допустим, простыней. Лен, по своей природе, наиболее сочетаемая с кожей человека ткань.

– Вспоминаю Советский Союз. Во что я был одет? Туфли – чешские, костюм – польско-чешский. Сегодня на мне все свое, все, что производится концерном. Я считаю, что легкая промышленность успешно справляется со своей задачей. Не стоит ведь задачи одеть всех в белорусское. Это, наверное, и неправильно, разные люди, разный менталитет и т.д. Но обеспечить встречные потоки, то есть компенсировать импорт экспортом – это абсолютно реальная сегодня задача.

– Спасибо за беседу. И последний вопрос. Зрители программы «Неделя» отвечали на вопрос: вы хотели бы больше денег тратить на – продукты, одежду или развлечения? А лично Вы, на что бы хотели больше тратить?

– Я бы больше тратил денег на образование детей.