Как белорусские магазины используют услуги мерчендайзера?

Свою эксперт-оценку одному из столичных магазинов дал профессиональный мерчендайзер.

Что в этом магазине? Основное правило, и его должны знать все. Хлеб должен находиться в конце зала. В итоге покупатель обходит весь зал, чтобы купить самое важное для него – хлеб.

В этом магазине очень хорошо расположен хлебный отдел. Вся продукция, которая должна быть куплена быстро, выставлена на отдельные стенды. Конечно, стенды можно было бы еще украсить, но зато покупателю удобно брать продукцию со всех сторон. Если вы увидите верхнюю полку, то увидите, что продукции практически не осталось. П

одвешены пакеты – это уже общепринятый элемент. Есть маленькая ошибка в магазинах, когда рядом со стендами с хлебом располагаются холодильные установки. В холодильных установках хранятся фрукты, напитки, молоко. Дело в том, что при таком расположении холодильных установок весь воздух, теплый и холодный, который выходит из рефрижератора, попадает на хлебные полки, хлеб обветривается и быстрее черствеет. Такой хлеб, в принципе, пригоден для употребления, но уже не доставит покупателю эстетического удовольствия.

Рядом с кассами располагается мелкий товар, так называемый, штучный , стоит он дешево, этикетки у него очень яркие. Покупатель, когда стоит в очереди, обращает внимание на яркие блестящие этикетки, что-то цепляет и кладет к себе в корзину. Нужно уделять должное внимание квалифицированным работникам, тогда у нас всегда будут полные красивые полки, покупателю будет удобно, и продавцам с покупателями тоже будет удобно работать.

Иногда продаже алкогольной продукции, особенно дорогой – вина, коньяка и т.д., брендовой продукции, юные мерчендайзеры совершают одну очень большую ошибку – они эту продукцию подсвечивают. Есть брендовое французское вино, которому 30-40 лет, его снизу подсвечивают горячей лампой, вино «умирает» буквально за два дня. Покупатель, придя в магазин, когда будет брать такое вино, дома откроет уже уксус.

Начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Лариса Комарова:

Десять лет назад не пользовались порядком распределения товаров в магазине, но сегодня это применимо, это используется очень активно и правильно, особенно теми объектами, которые только открываются.