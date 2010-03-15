Главный вопрос госпредприятий и госпродавцов: Как плохое не производить и как плохое не продавать?

Вопрос для белорусских производителей и продавцов все еще актуальный.

В центральном универсаме Минска проблему стараются пресекать на корню. Ждать пока товар испортится, а потом думать, как переклеить бирки – вариант уголовный. Если магазину имидж дорог – он до греха не доведет.

Валентина Войнох, директор универсама:

– Невозможно его продать, тогда нужно снизить цену. За два-три дня сделать распродажу, снять всю надбавку. Если надбавки мало, пойти себе в убыток, но реализовать.

Как закупить ровно столько, сколько сможешь продать – вопрос в торговле похож на рулетку. Говорят просчитать можно, но везет не всегда. В таком случае товар можно вернуть поставщику, а размороженную курицу, к примеру, пустить на салат.

Валентина Войнох:

– Утром витрину закладываем. Если рыба не продалась, делаем из нее рыбные котлеты, или жарим ее. Не ждем того момента, чтобы она испортилась.

На фразу «как продать» любой товар всегда можно посмотреть глобально. Разговоры о маркетинговой политике уже всем порядком набили оскомину. Но специалисты говорят, за последнее время подтянулись в этом смысле в основном белорусские молочники. Воз продаж остальных и ныне там.

Валентина Войнох:

– Вот белорусское, оно все находится на уровне глаз. Что касается Украины, России – товары находятся или на самой высоте, или на нижних полках.

Корреспондент СТВ:

– Но россияне отстаивают свои позиции?

Валентина Войнох:

– Конечно! Даже готовы платить за место.

Белорусам деньги предлагать ни к чему. Как ни к чему им, судя по всему, и мерчендайзеры.

Корреспондент СТВ:

– Они приходят, смотрят?

Валентина Войнох:

– Конечно. Представители из бакалеи, из управления торговли.

Корреспондент СТВ:

– Но представители предприятий нет?

Валентина Войнох:

– Конечно, нет.



А в Смолевичском универмаге другие проблемы. Совместная скидка в 25% – пока максимум на что могут пойти и производитель, и продавец в отношении прошлогодней обуви. И ничего ведь не скажешь. Это ведь их дело. И как продать, и что закупить.

Елена Суходельская, продавец Смолевичского универмага:

– Есть уценка. Здесь представлены старые модели, в основном, из России. Это те модели, которые не раскупили в прошлом и позапрошлом годах, по несколько размеров остается, мы их уценяем.

Корреспондент СТВ:

– Нужно ли в сельской местности, для малых городов закупать такую дорогую обувь?

Елена Суходельская:

– У нас тоже есть молодежь, есть молодые стильные женщины, которые хотят одеваться хорошо.

Корреспондент СТВ:

– Но вы же говорите, что продается плохо?

Елена Суходельская:

– Да, но надо пробовать!