Валерий Бельский: многие предприятия увеличили объёмы производства и поставок из-за того, что их конкуренты замерли

Еще в начале пандемии, в апреле, наш легпром сосредоточился на пошиве индивидуальных средств защиты. Появились новые производства по выпуску жизненно необходимого медицинского оборудования.

Новости Беларуси. В 2020 году в Беларуси использовали новые возможности социально-экономического развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Баланс внешней торговли товарами и услугами прибавил порядка 2 миллиардов долларов, и это несмотря на закрытые границы у наших партнеров. Подобной выручкой белорусы могли похвастать лишь шесть лет назад. Кроме того, доходы в нашей стране по итогам 2020-го выросли на 8 %.

В Академии управления при Президенте Беларуси 16 января подвели итоги прошедшего года и рассказали, на чем нужно сосредоточиться в 2021 году.

Валерий Бельский, помощник Президента Беларуси по вопросам финансово-кредитной системы:

Кто-то говорит: «Я дом начал строить», кто-то говорит: «Я увеличил продажи». Промышленники неплохо сработали. Мы знаем, что многие предприятия увеличили объемы производства и поставок на фоне того, что их конкуренты где-то там замерли – на 50 и более процентов.

Растут цены мировые на сельскохозяйственную технику, прежде всего на тракторы. Мы являемся крупнейшим мировым производителем, для нас это тоже выгодно.