В швейцарском Давосе проходит Всемирный экономический форум

Новости Швейцарии. Всемирный экономический форум проходит 20 января в швейцарском Давосе. Знаменитый горнолыжный курорт принимает около 2 с половиной тысяч гостей из 140-ка стран.

Главная тема - четвертая промышленная революция, означающая соединение классической промышленности с цифровыми технологиями. Кроме того, на форуме обсудят кризис, вызванный массовым переселением мигрантов, оказание помощи беженцам и глобальное потепление.

Ежегодная встреча Всемирного экономического форума в Давосе имеет статус одного из главных событий международной политики и экономики. Представители политической, экономической и научной элит обсуждают наиболее острые мировые проблемы, вопросы укрепления стабильности и мира, перспективы экономического развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.