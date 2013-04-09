В Минске пройдет бизнес-форум с участием деловых кругов Карагандинской области

Новости Беларуси. Бизнес-форум с участием деловых кругов Карагандинской области пройдет в Минске. Делегацию из этого казахстанского региона возглавляет аким области Бауржан Абдишев.

Запланированы встречи в Правительстве Беларуси, в также посещение белорусских предприятий. Стороны обсудят вопросы торгово-экономического и сотрудничества в сфере сельского хозяйства, развитие производственной кооперации. У партнеров уже есть успешный опыт совместной работы. К примеру, создание в этом регионе СП по сборке и ремонту белорусской карьерной техники.

Товарооборот Карагандинской области с нашей страной в прошлом году составил 123 миллиона долларов и увеличился практически на 74 процента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бауржан Абдишев, аким Карагандинской области Республики Казахстан:

Машиностроение – это вопрос сельского хозяйства, где есть еще более чем достаточно ниш, которые сегодня не заняты. Сегодня мы этим визитом, я думаю, заложим первые шаги для дальнейшего совместного развития.

Владимир Крючков, директор предприятия Карагандинской области (Казахстан):

Мы рассматривали возможность создания совместного предприятия в рамках Таможенного союза. Конечно, хотелось бы, чтобы все предприятия, которые находятся на территории как России, Казахстана, так и Беларуси, нам важно этот обмен опытом развивать, важно укреплять наши отношения и каким-то образом защищать внутренний рынок от поставок в частности из Китая.

Болат Кенжин, директор предприятия Карагандинской области (Казахстан):

Беларусь далеко шагнула в машиностроении – то, чем я сам занимаюсь. Она стала производить свои станки, станкостроение стало развиваться на более современном уровне. У вас очень сильно развито сельское хозяйство, в частности, сельское машиностроение, где мы хотели бы поучиться у вас, набраться опыта. Или создать совместные предприятия.

Бауржан Абдишев:

Очень много вопросов по части сельского хозяйства. Это вопросы о переработке молока, шерсти. На сегодня эти ниши на должном уровне еще не заняты. Поэтому мы хотим заняться развитием легкой промышленности непосредственно в Беларуси. Мы могли бы найти здесь точки соприкосновения. Этой нашей встречей мы придадим новый импульс нашему сотрудничеству.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома:

Мы договорились, что дополним наше соглашение, подписанное еще в 1996 году, конкретными мероприятиями. И, возможно, удастся отработать их во время этого визита. Самое главное, что у нас есть взаимный интерес для решения различных проблем, в том числе уже упомянутое шерстяное овцеводство. И еще мы обратили внимание, что мы слабо занимаемся развитием культурных, спортивных связей, научно-технической отрасли. Этому будет уделено много внимания в наших конкретных мероприятиях.