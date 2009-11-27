В Минске продолжается официальный визит делегации из Ирака

Гости заинтересовались процессом производства грузовых автомобилей и уникальной экспозицией музея Великой Отечественной Войны.

Пока с экрана музея Великой отечественной звучали военные хиты, картину самой страшной для нас войны для гостей из Ирака рисовали исторические свидетельства боевых действий. Самодельное оружие, партизанские рукописные журналы, шедевры фронтового творчества – по личной просьбе иностранных посетителей акценты расставили на всех фактах истории. Гости признаются: здесь, будто даже незнакомое, знакомо.

История в экспозиционных залах будто оживала на глазах. Задерживались кто где: у личных переписок, останков быта.

Асад Ахмед Асад, глава официальной делегации, директор по внешним связям и планированию Администрации Арбиля:

- Экспозиция уникальнейшая. Все экспонаты дышат историей. В сравнении с прошлым вашего города, приятно осознавать, что белорусский народ смог так восстановить столицу. Сейчас Минск – это красивый, достойный город.

После знакомства со столичным прошлым, гостей из города Арбиль ожидало знакомство с современными достижениями. Новинки производства оценили в святая святых Минского автомобильного завода – главном сборочном цеху. Такого размаха, признаются иракские бизнесмены не ожидали: старый механизм изучать изучали, а вот кабины комфорт-класса – это что-то новенькое:

Процесс производства представителей деловых кругов интересовал от а до я.

Валерий Леновский, заместитель начальника управления загранкадров и протокола Минского автомобильного завода:

- Как мы собираем машины, что мы собираем, показываем сборку грузовых автомобилей и показываем автобусное производство.

Фуад Маманд Хамад, представитель компании «Фуад Маманд» (Ирак):

- Сегодня мы приметили новые модели. Очень комфортные. В перспективе мы хотим наладить наше сотрудничество и договориться по всем пунктам насчёт поставок.

В перспективе – новые планы и новые проекты.

Асад Ахмед Асад, глава официальной делегации, директор по внешним связям и планированию Администрации Г. Арбиля:

- Ваше производство технологически прогрессирует. Для меня было новым, что в одном потоке производятся сразу несколько моделей – первый раз встречаю такую «изюминку». В Ираке нет производства такого уровня. Мы хотели бы получить представительские права в Ираке для реализации продукции автомобильного завода.