В Минск прибыл министр промышленности Индии Ашвани Кумар

Вечером 12 июля в столицу прибывает министр промышленности Индии Ашвани Кумар. Как сообщили в посольстве Индии в Беларуси, планируется, что министр примет участие в заседании межправительственной комиссии по сотрудничеству в сфере экономики, промышленности, науки и культуры, а также встретится с премьер-министром Беларуси, главой МИД и руководителями ряда профильных министерств и ведомств.В ходе визита планируются переговоры по вопросам сотрудничества в банковской сфере. Индия импортирует калийные удобрения, заинтересована в экспорте в Беларусь турбин для нужд энергетики страны. Ожидается, что стороны обсудят возможность кооперации индийской Экспортной кредитной и поручительской корпорации "Export Credit and Guarantee Corporation" и "Белэксимгаранта".