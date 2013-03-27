В Мингорисполкоме решали судьбу убыточного автовокзала «Московский»

Новости Беларуси. В Мингорисполкоме сегодня решали судьбу автовокзала «Московский». Постепенно он превращается в пригородную автостанцию. Только за три месяца этого года убытки составили 366 миллионов рублей.

Специалисты уже определили, как распределят перевозки в случае закрытия вокзала. Логойское и Московское направления возьмет на себя диспетчерская станция на Калиновского. А Папернянское – на Карастоянова. Международные и междугородние перевозки перейдут к Центральному и Восточному автовокзалам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виктор Половченя, директор филиала «Минский автовокзал» ГП «Минсктранс»:

Он отвечал тем требованиям до 2000 года. Большие потоки пассажиров переместились на Центральный вокзал.