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В Мингорисполкоме решали судьбу убыточного автовокзала «Московский»

27 марта 2013 19:03
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Новости Беларуси. В Мингорисполкоме сегодня решали судьбу автовокзала «Московский». Постепенно он превращается в пригородную автостанцию. Только за три месяца этого года убытки составили 366 миллионов рублей.

Специалисты уже определили, как распределят перевозки в случае закрытия вокзала. Логойское и Московское направления возьмет на себя диспетчерская станция на Калиновского. А Папернянское – на Карастоянова. Международные  и междугородние перевозки перейдут к Центральному и Восточному автовокзалам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виктор Половченя, директор филиала «Минский автовокзал» ГП «Минсктранс»:
Он отвечал тем требованиям до 2000 года. Большие потоки пассажиров переместились на Центральный вокзал.

# Экономика # Транспорт Беларуси

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