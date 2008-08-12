В Гродненской области выращен самый высокий урожай в Республике

В среднем хозяйства региона собирают зерновых по 48 центнеров с гектара, это на 12 центнеров больше чем в других регионах.

А некоторые сельхозпредприятия превысили даже среднеевропейские урожаи. С одного гектара здесь собирают до 100 центнеров. В целом в регионе уже намолочено 1 миллион 100 тысяч тонн зерна. Ещё утром на этом поле работали комбайны, а уже днем трактор запахивает землю. Такая технология земледелия в СПК имени Воронецкого складывалась годами. Главный принцип – не терять ни минуты при подготовке к новому урожаю.



Научный подход к выращиванию хлеба приносит положительные результаты. Сегодня хозяйство вышло на второе место в республике по урожайности зерновых. С одного гектара здесь собирают почти 89 центнеров. Весь урожай в СПК Воронецкого перерабатывается, что называется с колёс. Через отечественную зерносушилку в сутки проходит до 600 тонн зерна.

Урожаи выше прошлогодних получили все хозяйства Принёманья. В целом по региону собирают на 12 центнеров с гектара больше. Рекордным будет и вал зерна. Уже сегодня намолочено 1 миллион 100 тысяч тонн.

Высокое и качество зерна. Почти весь урожай - это продовольственная рожь и пшеница. Взятые темпы уборки позволят сохранить высокую пищевую ценность нового хлеба. Если не помешает погода, говорят аграрии, первые «дожинки» в Гродненской области уже справят через десять дней.