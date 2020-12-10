Новости экономики за 10.12.2020

Новости Беларуси. Какая сделка положила начало новому формату кооперации Беларуси и России? Как развивается сеть магазинов белорусских товаров в Грузии? Почему в мире резко вырос спрос на сухой лед?

В Тбилиси в канун Нового года открываются три магазина белорусских товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего в столице Грузии их будет уже 14. Специализированные магазины позволили отечественным производителям, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, существенно расширить ассортимент и увеличить экспорт в Грузию продовольственных товаров с высокой добавленной стоимостью. Продукция доставляется напрямую от производителя. В дальнейшем сеть магазинов белорусских товаров будет расширяться за счет открытия торговых точек в других городах Грузии.

До 35 % всей импортируемой Россией мясной продукции сегодня ввозится из Беларуси. Доля отдельных видов белорусской молочки в структуре российского импорта достигает 80 %. Только за последние две недели благодаря эффективному взаимодействию Россельхознадзора с белорусской стороной были сняты временные ограничения на поставки в Россию отдельных видов животноводческой продукции с более чем 10 белорусских предприятий.

Санкции против России ежегодно обходятся Европе в 21 миллиард евро. Такие подсчеты содержатся в исследовании торгово-промышленной палаты Дюссельдорфа. Потери только Германии из-за санкций составляют более 5 миллиардов евро в год. Больше всего от ограничений пострадали обрабатывающая промышленность, машино- и автомобилестроение. В исследовании отмечается, что отмена санкций была бы выгодна как российской, так и германской стороне. Ситуация на международных рынках становится все более сложной, а российский рынок сбыта обладает большим потенциалом для среднего бизнеса Германии.

В МИРЕ РЕЗКО ВЫРОС СПРОС НА СУХОЙ ЛЕД