Новости экономики за 10.12.2020
Новости Беларуси. Какая сделка положила начало новому формату кооперации Беларуси и России? Как развивается сеть магазинов белорусских товаров в Грузии? Почему в мире резко вырос спрос на сухой лед?
Наталья Надольская с новостями деловой сферы.
Беларусь поставит в Узбекистан карьерную технику на 59 миллионов долларов
В ТБИЛИСИ ОТКРЫВАЮТСЯ 3 МАГАЗИНА БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОВ
В Тбилиси в канун Нового года открываются три магазина белорусских товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего в столице Грузии их будет уже 14. Специализированные магазины позволили отечественным производителям, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, существенно расширить ассортимент и увеличить экспорт в Грузию продовольственных товаров с высокой добавленной стоимостью. Продукция доставляется напрямую от производителя. В дальнейшем сеть магазинов белорусских товаров будет расширяться за счет открытия торговых точек в других городах Грузии.
ОКОЛО ТРЕТИ РОССИЙСКОГО ИМПОРТА МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИХОДИТСЯ НА БЕЛАРУСЬ
До 35 % всей импортируемой Россией мясной продукции сегодня ввозится из Беларуси. Доля отдельных видов белорусской молочки в структуре российского импорта достигает 80 %. Только за последние две недели благодаря эффективному взаимодействию Россельхознадзора с белорусской стороной были сняты временные ограничения на поставки в Россию отдельных видов животноводческой продукции с более чем 10 белорусских предприятий.
САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ ЕЖЕГОДНО ОБХОДЯТСЯ ЕВРОПЕ В 21 МИЛЛИАРД ЕВРО
Санкции против России ежегодно обходятся Европе в 21 миллиард евро. Такие подсчеты содержатся в исследовании торгово-промышленной палаты Дюссельдорфа. Потери только Германии из-за санкций составляют более 5 миллиардов евро в год. Больше всего от ограничений пострадали обрабатывающая промышленность, машино- и автомобилестроение. В исследовании отмечается, что отмена санкций была бы выгодна как российской, так и германской стороне. Ситуация на международных рынках становится все более сложной, а российский рынок сбыта обладает большим потенциалом для среднего бизнеса Германии.
В МИРЕ РЕЗКО ВЫРОС СПРОС НА СУХОЙ ЛЕД
В мире резко вырос спрос на сухой лед. Причина в появлении вакцин от коронавируса. Препарат должен храниться только при низких температурах. Большие морозильные камеры стоят дорого, бюджеты больниц ограничены. Так что сухой лед сейчас представляется наилучшей альтернативой. При этом сама вакцина еще окончательно не одобрена. Главная проблема сухого льда – невозможность длительного хранения. Со временем он возвращается в газообразную форму, так что для того, чтобы поддерживать температуру, его придется постоянно обновлять.