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Минский моторный завод получил право участвовать в госзакупках на территории России

11 декабря 2020 15:40
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Новости Беларуси. Защищая отечественного производителя, Россия шесть лет назад запретила участвовать в тендерах госзакупок отдельным видам товаров зарубежного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минский моторный завод получил право участвовать в госзакупках на территории России-1

Немало российских производителей постепенно снизили оснащение своей техники, например, минскими моторами. Страны-члены Евразийского экономического союза сочли неправомерным ущемление своих производителей. В результате неоднократных обсуждений и совещаний, удалось добиться принятия новых постановлений. Теперь наравне с российскими машиностроительными предприятиями допускается участие в госзакупках в России продукции производителей из стран ЕАЭС. Сертификат о происхождении товара выдается Белорусской торгово-промышленной палатой.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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