Минский моторный завод получил право участвовать в госзакупках на территории России

Новости Беларуси. Защищая отечественного производителя, Россия шесть лет назад запретила участвовать в тендерах госзакупок отдельным видам товаров зарубежного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немало российских производителей постепенно снизили оснащение своей техники, например, минскими моторами. Страны-члены Евразийского экономического союза сочли неправомерным ущемление своих производителей. В результате неоднократных обсуждений и совещаний, удалось добиться принятия новых постановлений. Теперь наравне с российскими машиностроительными предприятиями допускается участие в госзакупках в России продукции производителей из стран ЕАЭС. Сертификат о происхождении товара выдается Белорусской торгово-промышленной палатой.