Малайзийская компания разбогатела на пандемии в десятки раз

Новости Малайзии. Крупнейший в мире производитель резиновых перчаток – малайзийская компания – за год увеличила квартальную прибыль на 2 000 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выручка выросла почти на 300 % – до миллиарда долларов. Руководство компании ожидает, что появление вакцин от коронавируса не скажется на дальнейших доходах, поскольку средства защиты людям будут по-прежнему необходимы. В 2021 году компания ожидает увеличения поставок на 25 %. Таким образом, она хочет выйти с выпуска 60 миллиардов перчаток до пандемии на уровень 100 миллиардов.