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Малайзийская компания разбогатела на пандемии в десятки раз

11 декабря 2020 15:42
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Новости Малайзии. Крупнейший в мире производитель резиновых перчаток – малайзийская компания – за год увеличила квартальную прибыль на 2 000 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Малайзийская компания разбогатела на пандемии в десятки раз-1

Выручка выросла почти на 300 % – до миллиарда долларов. Руководство компании ожидает, что появление вакцин от коронавируса не скажется на дальнейших доходах, поскольку средства защиты людям будут по-прежнему необходимы. В 2021 году компания ожидает увеличения поставок на 25 %. Таким образом, она хочет выйти с выпуска 60 миллиардов перчаток до пандемии на уровень 100 миллиардов.

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# Коронавирус # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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