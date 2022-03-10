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В Беларуси вводится особый порядок установления цен на подсолнечное масло, детское питание и муку

10 марта 2022 15:30
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Новости Беларуси. Юрлица и индивидуальные предприниматели, торгующие оптом и в розницу, могут увеличить цены на социально значимые товары настолько, насколько их поднял импортер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Комиссия по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине установила особые цены на подсолнечное масло, детское питание и пшеничную муку.  

В Беларуси вводится особый порядок установления цен на подсолнечное масло, детское питание и муку-1

Импортерами контрактные цены устанавливаются в иностранной валюте и пересчитываются по официальному курсу Нацбанка на дату установления цены. Однако стоит напомнить, что максимальные надбавки импортера, а также оптовые и торговые надбавки ограничены в пределах от 15 до 30 %. Сейчас в перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются государством, входят 29 позиций.  

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# Государственная политика в области ценообразования # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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