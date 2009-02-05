В Беларуси учрежден порядок финансирования и компенсации затрат на создание рабочих мест для инвалидов

Отныне финансирование на их создание и на компенсацию затрат, если количество рабочих мест для инвалидов свыше трех процентов от списка работников, будет из Фонда соцзащиты населения. Однако, денежные средства выделят только при условии, если инвалиды на созданных рабочих местах работают не менее трех лет со дня трудоустройства. Как сообщили в Министерстве труда и соцзащиты, в текущем году предусматривается создать 169 рабочих мест для этой категории граждан. И с сегодняшнего дня в стране начал работу Республиканский межведомственный совет по проблемам инвалидов. Его председателем стал вице-премьер Иван Бамбиза.