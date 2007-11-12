Уровень инфляции в Беларуси один из самых низких среди стран СНГ

Такие данные распространил Статистический комитет СНГ.

За 9 месяцев 2007 года в нашей стране цены на потребительском рынке выросли на 5,5%. Ниже - этот показатель лишь в Армении. Среди аутсайдеров - Таджикистан, Азербайджан и Киргизия. Значительное удорожание социально-значимых товаров отмечается в России и Украине. По темпам роста ВВП и промышленного производства Беларусь также среди лидеров. Из 19 прогнозных показателей по итогам девяти месяцев выполнены 13.

Некоторое замедление экономического роста в начале года удалось компенсировать во второй его половине. Страна адаптировалась к новым ценам на энергоносители. По-прежнему главная проблема - внешнеэкономическая деятельность. С начала года в Беларуси товаров купили на 1,5 миллиарда долларов больше, чем продали.

Особое внимание - на производство бытовой электроники. Именно эти товары больше всего импортируются в страну. Исправлять внешнеторговый дисбаланс будут за счет роста экспортных поставок.

