Уго Чавес в Беларуси. Второй день в Минске

Ни географическая удаленность, ни климатические отличия не мешают лидерам наших стран ежегодно сверять часы по совместным проектам. Уго Чавес прилетает в Минск регулярно. Александр Лукашенко дважды был в Венесуэле. Не секрет, что президенты очень хорошие друзья и давно перешли на «ты».

Уго Чавес в своем любимом красном шарфе. Говорят, такой носил Троцкий. Цвет революции очень точно передает яркий стиль работы команданте. Чавес не просто умеет удивлять. Он удивляет приятно и, кажется, вопреки сложившимся в мировой политике и экономике законам. Визит ограничен рамками рабочего, однако это не помешало венесуэльскому лидеру показать, что границ для сотрудничества наших стран, в принципе, нет.

Александр Лукашенко:

Я в очередной раз приветствуют тебя, Уго, на уже твоей белорусской земле: ты вложил много своей кипучей энергии, доброго сердца в строительство независимой Беларуси. И об этом знают все белорусы. В эту трудную минуту ты подставил свое плечо для Беларуси, протянул свою руку помощи, и мы это будем помнить всегда. Я тебе только что сказал, скажу публично, что я не хочу быть твоим должником, в хорошем смысле слова, не только в материальном. Я тебе клянусь, что мы для Венесуэлы сделаем столько, что ты никогда не пожалеешь, что с нами связался. Спасибо тебе огромное.

Уго Чавес:

Мы в курсе, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы нуждаются в нефти. У Венесуэлы самые большие запасы нефти в мире. Белорусским нефтеперерабатывающим заводам хватит нефти на 200 лет. Здесь нет должников, мы – товарищи.

Если говорить о нефти, то по итогам переговоров в Минске, которые в сумме длились около 7 часов, стороны подписали документ о том, что в Беларусь ежегодно будет поставляться до 10 млн. тонн венесуэльского «черного золота». Этим качественным и при этом недорогим сырьем загрузят отечественную нефтепереработку, как минимум, до 2013 года.

Большой интерес к транзиту нефти по своей территории проявляют наши соседи. Для них это хорошая возможность заработать. Например, через терминал в Клайпеде в Беларусь возможно переправлять до 2,5 миллионов тонн нефти в год. Есть и другие предложения от прибалтийских портов.

Анатолий Филонов, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Но мы рассматриваем и другие варианты— другие порты. Есть предложение того же Рижского порта. Это вопрос проработки. Определимся до конца года, к декабрю. После подготовки соответствующего обоснования такие решения будут приниматься. Но я думаю, это будет не только Клайпеда.

Нефтепровод «Одесса–Броды» в ноябре, возможно, заработает в сторону Беларуси. Планируется провести пробную транспортировку венесуэльской нефти из Одесского порта на Мозырский НПЗ. Остается несколько нерешенных технических и правовых вопросов, но этот проект все равно очень выгоден Украине. С начала года транзит нефти через ее территорию упал на треть. А труба «Одесса–Броды» все равно пустовала в обратном направлении.

Сергей Чалый, экономический аналитик:

Для нас это гораздо более дешевый маршрут. То есть, если в настоящий момент транспортировка железнодорожным транспортом стоит порядка 30 долларов за тонну, то здесь будет порядка 10 долларов — то есть, в три раза дешевле. А для Украины это гарантия загрузки того самого трубопровода, который, в общем-то, и должен работать в этом режиме — сейчас он работает в обратную сторону. Сейчас это вопрос коммерческий

За четыре с небольшим года белорусско-венесуэльские отношения вышли на уровень стратегического партнерства. В десятки раз нарастили товарооборот, реализуем крупномасштабные проекты в экономике. В штате Ансоатеги работает СП по добыче нефти. В ближайшие время нам передадут два новых месторождения. Так что в год белорусы будут добывать более 1 млн.тонн венесуэльской нефти.

Этот визит следует расценивать еще и как подтверждение курса на стратегическое партнерство между нашими странами. На сентябрьских парламентских выборах в Венесуэле победили сторонники Чавеса. А это значит, что наше торгово-экономическое сотрудничество поддерживается и мощной политической составляющей.

Еще одно направление нашего сотрудничества — строительство. В городе Маракай белорусы возводят микрорайон на 5 тыс. квартир. На стадии подписания находятся контракты еще на 10 тыс. квартир в штате Баринас и на 5 тыс. квартир в штате Арагуа. С экономической точки зрения эти проекты для нас не очень выгодны. Однако, они послужат хорошим фундаментом для развития кооперации, станут своего рода визитной карточкой Беларуси. Чавес в Беларуси еще и для того, чтобы определить новые направления сотрудничества.

Уго Чавес:

У меня мечта увидеть Каракас таким. Вы могли бы такое строить на холмах?

Это Уго Чавес произнес в столичном микрорайоне Каменная горка. Президент Венесуэлы посмотрел, как у нас строят крупнопанельные дома. За три года мы собираемся реализовать контракты в строительстве на 2 млрд. долларов.

Александр Селезнев, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

В Венесуэле уже подписаны контракты на $600 млн., в стадии подписания - еще на $1,2 млрд. В общей сложности, мы должны выйти на $2 млрд. контрактов со сроком реализации 3 года.

Ещё в Венесуэле рассматривают возможности строительства агрогородков по типу белорусских. Латиноамериканская страна хочет поднять сельское хозяйство. В агрокомбинате «Дзержинский» Чавес посмотрел, как это произошло в Беларуси. Здесь ему сделали предложение построить в Венесуэле молочно-товарную ферму и комбикормовый завод.

Кроме жилья мы строим в Венесуэле кирпичный завод и два сборочных производства. Конвейер первого будет выпускать тракторы МТЗ. Второй — грузовики МАЗ. Машины можно будет поставлять в соседние государства по программе техпомощи для 8 стран, входящих в объединение «Боливарианская альтернатива для народов нашей Америки» — сокращенно АЛБА. Производства откроют следующим летом. В год на латиноамериканский рынок будут выходить по 5 тыс. грузовиков и 10 тыс. тракторов.

Еще одно потенциальное СП — выпуск в Венесуэле БелАЗов. Команданте Уго однажды уже садился за руль гигантского карьерного самосвала. Прокатился и в этот раз на самом мощном четырехколесном коне грузоподъемностью 360 т.

Потребность Венесуэлы в карьерных самосвалах — около 120 машин. В стране собираются наполовину увеличить добычу бокситов. А для их перевозки как нельзя кстати придутся БелАЗы. Так что сегодня, видимо, пакет наших совместных производств в Латинской Америке прирос еще на одно предприятие.

Кстати, программа посещения Чавесом наших заводов, стройплощадок и сельхозпроизводств была существенно расширена. Посетив их, команданте принял решение отложить перелет на родину. Видимо, появились новые мысли по поводу новых направлений сотрудничества, которые нельзя откладывать в долгий ящик.

Евгений Горин, Ольга Юруть и Наталья Бреус на неделе о новом витке в развитии торгово-экономических отношений между Беларусью и Венесуэлой