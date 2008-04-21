Строительство белорусской АЭС - под особым контролем экологов

Специалисты продолжают экспертизу трех потенциальных площадок для возведения этого объекта - Краснополянской, Кукшиновской и Островецкой, расположенных в Могилевской и Гродненской областях.

Во время мониторинга будут учитываться все экологические факторы - от состояния воды и почвы до геологических и тектонических особенностей местности. Уже к концу апреля Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды представит правительству отчет, на основе которого и будет выбрана самая перспективная площадка.

"До утверждения на государственном уровне той или иной площадки в качестве варианта, проводится тщательная экологическая экспертиза, с точки зрения всего комплекса возможного влияния строительства АЭС на природный комплекс и непосредственно здоровье населения", - отмечает Михаил Бурш, начальник отдела госконтроля Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

