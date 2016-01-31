Совет делового сотрудничества в Санкт-Петербурге: о чем договорились Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев

Новости России. Неплохая иллюстрация современной экономической стратегии – питерский пример выхода белорусских товаров на зарубежные рынки. На неделе город на Неве стал площадкой для Совета делового сотрудничества. Беларусь и Санкт-Петербург намерены восстановить товарооборот в два миллиарда долларов. Во всяком случае главы Правительств полны такой решимости.

Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев подтвердили союзные планы и в преддверии Высшего госсовета Союзного государства, а эта встреча пройдет в феврале уже в Минске, сверили политические и экономические часы.

Санкт-Петербург, город на Неве или северная столица России. Эта территория в 4,5 раза больше Минска и более половины населения всей Беларуси. Не только яркая история большого государства и место притяжения туристов. Культурная столица, но еще и инновационный, и промышленный центр. Емкий рынок для белорусских возможностей. Вот так выглядит Санкт-Петербург из окон белорусского «МАЗа».

Впрочем, автобусы – не единственное, что каждый день в Петербурге напоминает о Беларуси. Местные жители с удовольствием покупают белорусские продукты, ходят в белорусской обуви и носят белорусский трикотаж.

Товарооборот между нашей страной и Санкт-Петербургом в 2015 году составил чуть менее полутора миллиарда долларов. Было в истории взаимной торговли достижение двух миллиардов. Есть и огромный потенциал. Причем стороны готовы перейти к углубленному сотрудничеству. Один из успешных примеров – питерский завод пластмасс. Здесь производят любую тару, одноразовую посуду – в общем, разные формы, в зависимости от пожеланий заказчика. С июля 2015 года здесь работают два белорусских станка.

Петр Химич, главный инженер завода по переработке пластмасс (Россия):

Аппарат себя зарекомендовал, можно сказать, что это рабочая лошадка. Очень хороший, надежный и отрабатывает все свои деньги. Ничуть не хуже, чем австрийская и немецкая техника.

Протестировали, оценили, теперь готовы закупить у белорусов следующий станок, более мощный. С его помощью будут изготавливать козырьки для светофоров.

Чтобы вывести сотрудничество на новый уровень, Санкт-Петербург на неделе посетила белорусская делегация. Премьер-министр Андрей Кобяков заехал на завод пластмасс. Мы ведь можем не только поставлять станки, а в них заинтересованы и другие российские предприятия, но и собирать оборудование на месте.

Вот еще один проект. В сердце белорусского гиганта – питерский двигатель.

Михаил Лобин, генеральный директор машиностроительного завода (Россия):

Мы закончили разработку нового дизельного двигателя, который имеет широкое применение, в том числе и на 90-тонном «БелАЗе». И мы сегодня ведем активную работу как раз совместно с «БелАЗом» по адаптации этого дизельного двигателя и поставках на эту новую машину.

Все эти и другие проекты, а их действительно множество, обсудили на Совете делового сотрудничества. Состоялось оно в питерском центре импортозамещения и локализации. Кстати, импортозамещение на ряду с инновационным производством и углубленной локализацией – ключевые тезисы межгосударственного бизнес-события.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы замыслили реализацию программы, которая позволит провести очень серьезную импортозамещающую работу, причем эта кооперация очень глубокая. Это совместная отработка технологий, производство, реализация. Это серьезные научные исследования в различных сферах. И это в конечном итоге даст необходимый результат.

Как ни крути, интерес большой и интерес взаимный. О взаимных интересах, но уже в масштабах государств, говорили уже в Константиновском дворце. Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев воспользовались случаем, который свел глав Правительств в Санкт-Петербурге, и обсудили планы на будущее. Как говорится, сверили курсы.

Дмитрий Медведев, председатель Правительства Российской Федерации:

Мы партнеры во всех отношениях, так что есть возможность сегодня вкратце обменяться информацией по текущей ситуации и в экономике. Есть материал для обсуждения с учетом нашей совместной нацеленности на крупные проекты, на импортозамещение.

Только в 2015 году красотами города на Неве наслаждалось более 20 тысяч белорусских туристов. А чувствуют себя здесь почти как дома наши соотечественники не только благодаря курсирующим по дорогам «МАЗам», но и общей истории. И общим трагедиям, пережитым вместе.

На этой неделе в городе на Неве как раз отмечали очередную годовщину снятия блокады Ленинграда. Белорусская делегация на Пискаревском кладбище возложила венки в память о жертвах тех страшных событий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.