Солнечная электростанция мощностью в 100 киловатт-час появилась в Брестской области

Новости Беларуси. В Брестской области появилась солнечная электростанция мощностью в 100 киловатт-час. Ее мощности хватит на то, чтобы обеспечить электроэнергией жителей нескольких населенных пунктов.

Специалисты подсчитали, что дорогостоящий проект окупится в течение трех лет.

Александр Левченко, координатор программы малых грантов в Беларуси:

По нашим подсчетам, этот фонд будет зарабатывать до порядка 46-47 тысяч долларов. Эти деньги, мы договорились, пойдут не на увеличение заработной платы, они не пойдут на приобретение бензина. Они пойдут на развитие наших особо охраняемых природных территорий.

Эта фотоэлектростанция – часть масштабного республиканского проекта по смягчению негативных последствий изменения климата. Главная задача – увеличить выработку экологически чистой электроэнергии. Полная стоимость программы – порядка 250 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.