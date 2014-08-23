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Солнечная электростанция мощностью в 100 киловатт-час появилась в Брестской области

23 августа 2014 16:06
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Новости Беларуси. В Брестской области появилась солнечная электростанция мощностью в 100 киловатт-час. Ее мощности хватит на то, чтобы обеспечить электроэнергией жителей нескольких населенных пунктов.

Специалисты подсчитали, что дорогостоящий проект окупится в течение трех лет.

Александр Левченко, координатор программы малых грантов в Беларуси:
По нашим подсчетам, этот фонд будет зарабатывать до порядка 46-47 тысяч долларов. Эти деньги, мы договорились, пойдут не на увеличение заработной платы, они не пойдут на приобретение бензина. Они пойдут на развитие наших особо охраняемых природных территорий.

Эта фотоэлектростанция – часть масштабного республиканского проекта по смягчению негативных последствий изменения климата. Главная задача – увеличить выработку экологически чистой электроэнергии. Полная стоимость программы – порядка 250 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Электроснабжение # Александр Левченко

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