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Ситуация на рынке труда Беларуси неплохая

14 ноября 2006 11:56
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Такую оценку дал министр труда и социальной защиты Владимир Потупчик в Совмине. Здесь сегодня обсуждили политику занятости и, в частности, рабочий план мероприятий по ее совершенствованию. Уже в первом квартале следующего года планируется создать общереспубликанский банк данных о вакансиях. К нему будет обеспечен свободный доступ для каждого желающего найти работу. В дальнейшем предполагается ужесточить меры к экономически невыгодным гражданам - к тем, кого в советские времена называли "тунеядцами". Проект нормативного акта прорабатывается.
# Экономика

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