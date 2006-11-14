Ситуация на рынке труда Беларуси неплохая

Такую оценку дал министр труда и социальной защиты Владимир Потупчик в Совмине. Здесь сегодня обсуждили политику занятости и, в частности, рабочий план мероприятий по ее совершенствованию. Уже в первом квартале следующего года планируется создать общереспубликанский банк данных о вакансиях. К нему будет обеспечен свободный доступ для каждого желающего найти работу. В дальнейшем предполагается ужесточить меры к экономически невыгодным гражданам - к тем, кого в советские времена называли "тунеядцами". Проект нормативного акта прорабатывается.