С помощью самого большого в Беларуси самогонного аппарата делают деньги прямо из воздуха

В столице открыли показательную линию обработки воздуха. 60 миллиардов на модернизацию столичного предприятия собрали внутри страны. Тем самым, производству удалось сохранить столичную прописку.

Это, пожалуй, единственное производство, для которого не нужно сырье. На окраине Минска делают деньги прямо из воздуха. Ведь по отдельности аргон, кислород и азот — куда дороже, чем ничего.

Леонард Чапковский, начальник производства:

Это, по сути, большой самогонный аппарат, только работающий на низких температурах. За счет разниц температур азота, аргона и кислорода они и извлекаются из воздуха.

Как ни странно, такой специфический продукт использует каждый второй промышленник в республике: в металлургии, медицине, даже ракетной технике. У предприятия — полторы тысячи контрактов и широчайшее покрытие республиканского рынка. Неудивительно, что извлечь свою выгоду из самого большого в Беларуси самогонного аппарата пытались и иностранцы.

Делать деньги из воздуха, оказывается, можно, но это сегодня обходится довольно дорого. Такие проекты тянут на десятки миллионов долларов и остаются лакомым куском для мировых монополистов отрасли. Под шумок модернизации контрольный пакет акций белорусского предприятия не раз пытались заполучить и крупные европейские компании.

Но все усилия таких инвесторов так и остались на уровне воздушных замков. Крупнейший в истории предприятия инвестпроект оказался одним из самых показательных: почти 60 миллиардов рублей собрали внутри страны. В копилку модернизации сбросился «Белнефтехим», республиканский бюджет, что-то взяли в кредит. В итоге, надежды разбитыми не оказались. Ведь когда-то и глава государства ставил такую задачу: первым делом реконструкция, приватизация — потом.

Виктор Лобачевский, директор предприятия:

Вот мы закончили реконструкцию — рыночная стоимость нашего предприятия возросла не на 60 миллиардов, а уже в разы. То есть, сегодня мы можем рассматривать вопросы и иностранных инвесторов, и иностранных партнеров.

Новая установка проработает двадцать лет. За это время предприятие успеет набить себе цену, как минимум, еще дважды. Всё такие же инвестпроекты «за свой счет» уже в стадии разработки.