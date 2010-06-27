С помощью самого большого в Беларуси самогонного аппарата делают деньги прямо из воздуха

Это, пожалуй, единственное производство, для которого не нужно сырье. На окраине Минска делают деньги прямо из воздуха. Ведь по отдельности аргон, кислород и азот — куда дороже, чем ничего.
Леонард Чапковский, начальник производства:
Это, по сути, большой самогонный аппарат, только работающий на низких температурах. За счет разниц температур азота, аргона и кислорода они и извлекаются из воздуха.
Как ни странно, такой специфический продукт использует каждый второй промышленник в республике: в металлургии, медицине, даже ракетной технике. У предприятия — полторы тысячи контрактов и широчайшее покрытие республиканского рынка. Неудивительно, что извлечь свою выгоду из самого большого в Беларуси самогонного аппарата пытались и иностранцы.
Делать деньги из воздуха, оказывается, можно, но это сегодня обходится довольно дорого. Такие проекты тянут на десятки миллионов долларов и остаются лакомым куском для мировых монополистов отрасли. Под шумок модернизации контрольный пакет акций белорусского предприятия не раз пытались заполучить и крупные европейские компании.
Но все усилия таких инвесторов так и остались на уровне воздушных замков. Крупнейший в истории предприятия инвестпроект оказался одним из самых показательных: почти 60 миллиардов рублей собрали внутри страны. В копилку модернизации сбросился «Белнефтехим», республиканский бюджет, что-то взяли в кредит. В итоге, надежды разбитыми не оказались. Ведь когда-то и глава государства ставил такую задачу: первым делом реконструкция, приватизация — потом.
Виктор Лобачевский, директор предприятия:
Вот мы закончили реконструкцию — рыночная стоимость нашего предприятия возросла не на 60 миллиардов, а уже в разы. То есть, сегодня мы можем рассматривать вопросы и иностранных инвесторов, и иностранных партнеров.
Новая установка проработает двадцать лет. За это время предприятие успеет набить себе цену, как минимум, еще дважды. Всё такие же инвестпроекты «за свой счет» уже в стадии разработки.