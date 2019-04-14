«Риск ноль, но мы уже выиграли»: Александр Лукашенко и Виктор Прокопеня обсудили перспективы криптобиржи в Беларуси
Новости Беларуси. Непринужденный формат общения Александра Лукашенко и айтишников – подчеркнуто без галстуков – следствие понимания общих интересов государства и бизнеса. Президентский декрет «О развитии цифровой экономики» – шаг, которым Беларусь опередила остальной мир, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я думал, уже перестал работать, начальником каким-нибудь стал.
Виктор Прокопеня, IT-предприниматель, венчурный инвестор:
Нет, каждый день с утра до вечера, как Наталья Ивановна. Всё время в строю.
Вот вы знаете, вы вошли в историю как первый Президент, который принял правильное регулирование для блокчейна, для всех видов его использования.
Александр Лукашенко:
Оно не умрет со временем?
Виктор Прокопеня:
Оно не умрет, и это будет то, на чем будут базироваться в будущем очень многие вещи. Самое главное, что мы сделали первый этап, запустили криптобиржу. Уже у нас несколько миллионов долларов в день оборот. 140 тысяч клиентов очередь. Кстати, очередь, как в магазине была советском – так же на криптобиржу очередь.
Очень удобно из любой страны мира зайти, в два клика на телефоне зарегистрироваться и инвестировать деньги. Причем куда хочешь – в биткоины, в акции, различного рода финансовые инструменты. Может, мы хотим в будущем сделать так, чтобы через этот инструмент можно было в белорусскую экономику тоже деньги приводить. Чтобы белорусские компании могли выпускать свои акции, какие-то облигации и приводить сюда деньги.
На самом деле денег в мире огромное количество сейчас. Никогда не было такой ситуации. Денег море. Предположим, я иностранец и хочу вложить деньги в белорусскую экономику.
Александр Лукашенко:
Живые деньги, доллары и евро, да?
Виктор Прокопеня:
Живые, да. Вы знаете, что мне нужно делать по нашему закону белорусскому? Я должен приехать в Беларусь, пойти на биржу, там посидеть четыре часа, чтобы мне оформили кучу документов, и то будет сложно.
А у нас – скачал программу на телефоне, сфотографировал паспорт, документы, мы тебя проверили по всем базам, что ты правильный, не террорист, ничего, и всё. За три минуты можно вложить деньги.
Есть много людей, у которых есть криптовалюта. Они ищут, куда им эти биткоины можно вложить, во что.
Александр Лукашенко:
Если у вас что-то не получится, и вы провалитесь, это ваши будут проблемы. А для государства мы же ничего не теряли бы?
Виктор Прокопеня:
Риск ноль, но мы уже выиграли.
Александр Лукашенко:
Я в этом кровно заинтересован.
Виктор Прокопеня:
И только благодаря тому, что у нас такая сильная централизованная власть, мы смогли быстро это всё провести.
Александр Лукашенко:
Вот видишь, и диктатура – хорошо. А так бы телепался туда-сюда. А то сделали и всё.