«Риск ноль, но мы уже выиграли»: Александр Лукашенко и Виктор Прокопеня обсудили перспективы криптобиржи в Беларуси

Новости Беларуси. Непринужденный формат общения Александра Лукашенко и айтишников – подчеркнуто без галстуков – следствие понимания общих интересов государства и бизнеса. Президентский декрет «О развитии цифровой экономики» – шаг, которым Беларусь опередила остальной мир, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Виктор Прокопеня, IT-предприниматель, венчурный инвестор:

Нет, каждый день с утра до вечера, как Наталья Ивановна. Всё время в строю.

Вот вы знаете, вы вошли в историю как первый Президент, который принял правильное регулирование для блокчейна, для всех видов его использования.

Александр Лукашенко:

Оно не умрет со временем?

Виктор Прокопеня:

Оно не умрет, и это будет то, на чем будут базироваться в будущем очень многие вещи. Самое главное, что мы сделали первый этап, запустили криптобиржу. Уже у нас несколько миллионов долларов в день оборот. 140 тысяч клиентов очередь. Кстати, очередь, как в магазине была советском – так же на криптобиржу очередь.

Очень удобно из любой страны мира зайти, в два клика на телефоне зарегистрироваться и инвестировать деньги. Причем куда хочешь – в биткоины, в акции, различного рода финансовые инструменты. Может, мы хотим в будущем сделать так, чтобы через этот инструмент можно было в белорусскую экономику тоже деньги приводить. Чтобы белорусские компании могли выпускать свои акции, какие-то облигации и приводить сюда деньги.

На самом деле денег в мире огромное количество сейчас. Никогда не было такой ситуации. Денег море. Предположим, я иностранец и хочу вложить деньги в белорусскую экономику.

Александр Лукашенко:

Живые деньги, доллары и евро, да?