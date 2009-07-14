Рекламы в социальных сетях станет меньше

В 2009 году расходы на рекламу в социальных сетях сократятся, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на новый прогноз аналитиков eMarketer.

В документе говорится, что соответствующие бюджеты уменьшатся на 3 процента до 1,2 миллиарда долларов.

Новый прогноз полностью противоречит предыдущему. В декабре 2008 года в eMarketer считали, что бюджеты вырастут на 10,2 процента, и социальные сети получат 1,3 миллиарда долларов. Впрочем, в 2010 году ожидается рост на 13,2 процента, а в 2011 — на 8,2.

Аналитики предсказывают уменьшение расходов на рекламу в социальной сети MySpace на 15 процентов, до 495 миллионов долларов. Американские рекламодатели часть бюджетов перенесут в Facebook. Выручка последнего от рекламы должна вырасти на 9 процентов до 230 миллионов долларов.

В 2008 году американский MySpace получил рекламодателей 585 миллионов долларов, продемонстрировав 15-процентный рост. За тот же период рекламная выручка Facebook увеличилась в полтора раза до 210 миллионов. Ожидается, что с 2011 года Facebook начнет зарабатывать на рекламе больше, чем MySpace.

По данным нескольких исследований, посетители социальных сетей в основном не заинтересованы в рекламе. В результате на них приходится лишь пять процентов онлайновых бюджетов, сообщают информагентства.