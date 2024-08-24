Реализация проектов Беларуси и Китая повысит уровень жизни на десятки лет – аналитик БИСИ

Новые магистрали в развитии сотрудничества Беларуси и Китая, обеспечивающие технологический суверенитет на многие годы вперед, определены в ходе завершившегося накануне официального визита в Минск премьера Госсовета КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое мнение высказывают эксперты, комментируя приезд в Беларусь Ли Цяна. Это стало продолжением реализации договоренностей, достигнутых Александром Лукашенко и Си Цзиньпином в Астане на саммите ШОС.

Сергей Вергейчик, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

По итогам визита определены стратегические направления дальнейшего практического сотрудничества. Подписан ряд соглашений по реализации знаковых проектов, таких как химия, металлургия, биотехнологии. Это значит, что мы говорим не о том, чтобы улучшить жизнь здесь и сегодня, а что эти проекты создадут устойчивое развитие Беларуси, повысят уровень жизни населения на перспективу. Думаю, на ближайшие несколько десятков лет.

Это знаковый визит – отмечают эксперты. Подписан весомый пакет документов, раскрывающий потенциал взаимодействия в экономике, торговле, промышленной кооперации, науке, образовании, транспорте, цифровом развитии, связи регионов.