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Реализация проектов Беларуси и Китая повысит уровень жизни на десятки лет – аналитик БИСИ

24 августа 2024 13:30
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Новые магистрали в развитии сотрудничества Беларуси и Китая, обеспечивающие технологический суверенитет на многие годы вперед, определены в ходе завершившегося накануне официального визита в Минск премьера Госсовета КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Реализация проектов Беларуси и Китая повысит уровень жизни на десятки лет – аналитик БИСИ-2

Такое мнение высказывают эксперты, комментируя приезд в Беларусь Ли Цяна. Это стало продолжением реализации договоренностей, достигнутых Александром Лукашенко и Си Цзиньпином в Астане на саммите ШОС.

Реализация проектов Беларуси и Китая повысит уровень жизни на десятки лет – аналитик БИСИ-4

Сергей Вергейчик, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
По итогам визита определены стратегические направления дальнейшего практического сотрудничества. Подписан ряд соглашений по реализации знаковых проектов, таких как химия, металлургия, биотехнологии. Это значит, что мы говорим не о том, чтобы улучшить жизнь здесь и сегодня, а что эти проекты создадут устойчивое развитие Беларуси, повысят уровень жизни населения на перспективу. Думаю, на ближайшие несколько десятков лет.

Это знаковый визит – отмечают эксперты. Подписан весомый пакет документов, раскрывающий потенциал взаимодействия в экономике, торговле, промышленной кооперации, науке, образовании, транспорте, цифровом развитии, связи регионов.

# Беларусь-Китай

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