Промышленное производство в ЕАЭС выросло на 3,5%

Евразийская экономическая комиссия оценила динамику промышленного производства в странах ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 9 месяцев рост на 3,5 % до 1 триллиона долларов. И это при том, что два участника союза находятся под санкционным давлением.

Ия Малкина, официальный представитель ЕЭК:

Наибольший вклад интеграции на прирост ВВП наблюдается в Беларуси. Значительные показатели также у Кыргызстана и Армении. В абсолютном выражении не меньше эффекта интеграции в Казахстане и России. Таким образом, Евразийская интеграция дает значительный прирост экономической активности, при этом потенциальные возможности роста еще выше.

Формируя почти треть ВВП страны, промышленность также составляет подавляющий объем экспорта товаров и отвечает за занятость четверти рынка труда. Рост производства на предприятиях Минпрома напрямую влияет на состояние национальной экономики. В условиях действия санкций обновлять промышленные производства и быть конкурентоспособными – значит оперативно принимать грамотные управленческие решения и гибко реагировать на изменения конъюнктуры мирового рынка.