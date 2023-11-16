Белорусско-российский портал по продвижению продукции появится в начале 2024 года

Совместный белорусско-российский портал по продвижению нашей продукции появится в начале 2024 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внедрение интеллектуального модуля в интернет-площадку позволит оперативно находить по запросам и потребностям российских партнеров нужные товары и проводить предварительные переговоры для последующего заключения коммерческих сделок. Ранее Национальный центр маркетинга уже разработал портал по экспорту для продвижения белорусских товаров и услуг за рубежом, где аккумулирована информация по 6 тысячам белорусским экспортерам.