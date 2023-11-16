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Белорусско-российский портал по продвижению продукции появится в начале 2024 года

16 ноября 2023 16:56
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Совместный белорусско-российский портал по продвижению нашей продукции появится в начале 2024 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусско-российский портал по продвижению продукции появится в начале 2024 года-1

Внедрение интеллектуального модуля в интернет-площадку позволит оперативно находить по запросам и потребностям российских партнеров нужные товары и проводить предварительные переговоры для последующего заключения коммерческих сделок. Ранее Национальный центр маркетинга уже разработал портал по экспорту для продвижения белорусских товаров и услуг за рубежом, где аккумулирована информация по 6 тысячам белорусским экспортерам.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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