Новости экономики за 16.11.2023

Экономика Беларуси демонстрирует уверенный рост. Причем, выше среднемировых значений. А по динамике промышленного производства мы и вовсе сохраняем лидирующие позиции в ЕАЭС. Это положительно сказывается на уровне жизни населения. В частности, увеличиваются реальные денежные доходы людей. Деловой обзор от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В БЕЛАРУСИ СНОВА ВЫРОСЛИ РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ В Беларуси снова выросли реальные располагаемые денежные доходы. Белстат анализировал этот показатель за вычетом налогов, сборов и взносов. При этом в статистике учитывался индекс потребительских цен. В общем объеме денежных доходов больше всего приходится на оплату труда – без малого 65 %, то есть даже свыше двух третей. Почти четверть составляют различные выплаты: пенсии, пособия, стипендии и прочее. Около 8 % дает предпринимательская и иная деятельность, приносящая прибыль. По прогнозам Минэкономики, зарплата в целом по различным отраслям в 2024 году будет свыше 2 000 рублей. Промышленное производство в ЕАЭС выросло на 3,5 %.

ТАМБОВСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ПОСТАВКАХ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА НА БЕЛОРУССКИЙ РЫНОК Тамбовские производители заинтересованы в активном участии в биржевой торговле с компаниями из Беларуси. В приоритете сельское хозяйство с акцентом на продукции растениеводства. В планах задействовать электронную платформу для организации поставок зерновых и зернобобовых культур из Тамбовской области на белорусский рынок. Эта продукция пользуется повышенным спросом на биржевых торгах. Белорусско-российский портал по продвижению продукции появится в начале 2024 года.