Новости экономики за 16.11.2023
Экономика Беларуси демонстрирует уверенный рост. Причем, выше среднемировых значений. А по динамике промышленного производства мы и вовсе сохраняем лидирующие позиции в ЕАЭС. Это положительно сказывается на уровне жизни населения. В частности, увеличиваются реальные денежные доходы людей.
Деловой обзор от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В БЕЛАРУСИ СНОВА ВЫРОСЛИ РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ
В Беларуси снова выросли реальные располагаемые денежные доходы. Белстат анализировал этот показатель за вычетом налогов, сборов и взносов. При этом в статистике учитывался индекс потребительских цен. В общем объеме денежных доходов больше всего приходится на оплату труда – без малого 65 %, то есть даже свыше двух третей. Почти четверть составляют различные выплаты: пенсии, пособия, стипендии и прочее. Около 8 % дает предпринимательская и иная деятельность, приносящая прибыль. По прогнозам Минэкономики, зарплата в целом по различным отраслям в 2024 году будет свыше 2 000 рублей.
Промышленное производство в ЕАЭС выросло на 3,5 %.
ТАМБОВСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ПОСТАВКАХ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА НА БЕЛОРУССКИЙ РЫНОК
Тамбовские производители заинтересованы в активном участии в биржевой торговле с компаниями из Беларуси. В приоритете сельское хозяйство с акцентом на продукции растениеводства. В планах задействовать электронную платформу для организации поставок зерновых и зернобобовых культур из Тамбовской области на белорусский рынок. Эта продукция пользуется повышенным спросом на биржевых торгах.
Белорусско-российский портал по продвижению продукции появится в начале 2024 года.
БИЗНЕС АКТИВНО МЕНЯЕТ ВАЛЮТУ КРЕДИТОВ
Бизнес активно меняет валюту кредитов. Рублевая доля банков неуклонно увеличивается. Тенденция перехода кредитополучателей из валютной задолженности в рублевую наметилась еще весной прошлого года и продолжается. Традиционно около 80 % корпоративного портфеля банков формируются из кредитов, выданных организациям обрабатывающей промышленности, торговли и сельского хозяйства. Белорусские импортеры активно перестраивают географию своих логистических цепочек с Запада на Восток: закупают товары преимущественно в Китае, Индии, странах Центральной и Восточной Азии, что во многих случаях предполагает расчеты в национальных валютах соответствующих стран.