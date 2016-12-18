Продукты питания как вопрос политики: белорусская еда выживает в России благодаря потребителям

Новости Беларуси. В том, что белорусские продукты, это выбор россиян, можно убедиться по двум параметрам. Объемам поставок. Они растут. Не только в России. И числу ярмарок, которые обычно раскрашены в красно-зеленые цвета белорусского флага. Многие из них никакого отношения к нашим товарам не имеют. Просто их организаторы используют хорошую репутацию продуктов с пометкой «Сделано в Беларуси».

Александр Козьмин, блогер (Россия):

Из того, что мне довелось попробовать (сыры, масло, молоко), лично у меня как у потребителя претензий нет никаких.

Екатерина Лебедева, заместитель председателя Санкт-петербургской торгово-промышленной палаты:

Конечно, молочные продукты. Это кефир, молоко, сыр, творог. Он лежит на полках, не нужно куда-то идти специально. Можно прийти в магазин и выбрать как из местных производителей, так и из белорусских.

Ирина Рогова, глава Фонда содействия развития российско-белорусского сотрудничества:

Я и сама посетила множество комбинатов, заводов, фабрик, частных предпринимательств. Если бы в России научились все так работать, мы бы были на очень высоком уровне.

И впрямь – интересное кино получается. Россельхознадзор придирчиво смотрит в сторону белорусской продукции. В раз очередной ГОСТы белорусские морализует, излишки от качества требует. Впрямь, наша «молочка» из плохой вымытой бочки. И все тут. Но список причин конкретных от этого ведомства ждать не приходится. Лишь уже привычным ставшее – запрет. А специалисты Российского центра изучения рынка молочного конкретно говорят: смотреть глубже стоит.

Екатерина Захарова, аналитик Центра изучения молочного рынка (Россия):

Многие представители молочной отрасли были возмущены той политикой, которую проводил Россельхознадзор. Я не скажу, что террор, но некая охота на ведьм наблюдалась.

На что охотятся – о том и заботятся. Это народное, а как по-иному. Страдают от таких хлопот ультимативных обыватели. Ирина Рогова – один из самых активных участников развития российско-белорусского рынка продукции. И с полной уверенностью утверждает, что ни один запрет не помнит о тех, кто с самого утра очередь занимает за белорусским.

Ирина Рогова, глава Фонда содействия развития российско-белорусского сотрудничества:

Проблемы, я считаю, в первую очередь для самих россияне, для жителей, которые уже полюбили белорусскую продукцию, стали ее фанатами, ищут магазин, где есть белорусская продукция.

А Наталья Пантина из Москвы уже и не помнит, когда на ее столе были продукты не белорусские. Здесь и качество, и вкус, и цвет. И это не только на любителя. Картошка, сметана, сырники – для очага семейного и рецепты, и меню – забота о здоровье.

Наталья Пантина:

Я привыкла к белорусскому. И к российскому, увы, привыкнуть не могу. Мне вкуснее, моей семье вкуснее.

Настя маме всегда в помощники. А что здорово, может на вкус распознать. И завтрак, и обед, и ужин.

А бывает и не совсем так. Ведь не все под маркой «Белорусское» продают вкусное. И это не только у гурманов на устах.

Наталья Пантина:

Спрашиваю, какой завод произвел. Начинают говорить что-то несуществующее. Я понимаю, что обманывают, смотрю на этикету, а там российская марка. Такое бывает часто.

Искать долго не приходится – один магазин и маркировка «BY», второй – и уже статистика: продукты как из иной вселенной.

Расстояние от Минска до Москвы и Санкт-Петербурга разнится пару десятками километров. И порой в логистику поставок продуктов под брендом «Белорусское» включаются посредники, чей принципа работы – серая схема. И отыскать такой продукт в столице России можно.

Вместе с Виталием Колосом, а он представляет Белорусскую универсальную товарную биржу, в поход отправляемся. Надписи говорят, что даже кролик белорусский на прилавке имеется. Но только специалист знает точно, что, и откуда, и куда поставляют белорусские производители.

Виталий Колос, глава представительства Белорусской универсальной торговой биржи в Российской Федерации:

Здесь есть белорусские товары, продукция, но, честно говоря, многие вызывают сомнения, хотя и продаются под белорусским брендом.

И в этом вся правда серого ретейла. Что и откуда – узнать сложно. Но не будь покупатель со вкусом, а продукт – с ГОСТом.

Виталий Колос, глава представительства Белорусской универсальной торговой биржи в Российской Федерации:

Сейчас приходят на биржу, как мы их называем, правильные покупатели, которые не хотят работать по серым схемам, которые хотят покупать качественные товары. Даже хочу отметить, что в последнее время мы ведем переговоры с самыми крупнейшими российскими ретейлами, потому что они уже, поработав с посредниками так называемыми, получают проблемы.

По правилам или нет, но уже под маркой «Белорусское» прячут серые схемы и все, что душа пожелает. И писать здесь – не переписать. Но главное, что признанный бренд в России – понятие устоявшееся, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Кирилл Кокотыш, политолог (Россия):

Это момент политический. Естественно, что о «молочке» вспоминают с легкой руки Онищенко, хотя он уже давно не главный санитарный врач России. Белорусский бренд это не размыл, белорусская продукция в России достаточно хорошо известна, имеет хорошую репутацию. В частности, пищевая продукция, «молочка», которая представлена не только в Москве, но и по всем регионам, даже в самых дальних.

И в Москве, и в Смоленске, и в области Брянской, и даже в Сибири далекой продукты наши уходят на ура. Почему – вновь мнение потребительское и народное.

А вот они – питерские улицы и магазины – и везде народный трибунал. Если из Беларуси, значит брать нужно. Блогер Александр Козьмин глазам своим верить отказался, когда утром одним по федеральным каналам рассказывать стали, что в молоке из соседней страны проблемы увидели.

Александр Козьмин, блогер (Россия):

Всем хочется кушать нормальную еду, а не, проснувшись утром, узнать, что, оказывается, то, что ел вчера, что тебе говорили хорошее, сегодня по какой-то причине оказалось продукцией несоответствующего качества. Такого быть не может.

А еще горница полна фальсификата. И сталкиваются с ним обыватели напрямую. Всякое «левое» белорусским называют.

Ирина Рогова, глава Фонда содействия развития российско-белорусского сотрудничества:

Нашли под Всеволожским районом организацию, которая выпускала практически в подвальных условиях колбасу. На эту колбасу – белорусские бирки. Потому что они понимают, что этот продукт будут покупать, на него будет спрос.

И у кого мы только не спрашивали о товарах белорусских.

Вот и заместитель главы торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга от прямого вопроса, что за Россельхознадзором стоит, отвечает неуверенно.

Екатерина Лебедева, заместитель председателя Санкт-петербургской торгово-промышленной палаты:

Понимаете, за государственный орган действительно сложно отвечать, потому что, наверное, это чем-то мотивировано, у них есть какие-то аргументы.

Чем-то обоснованные – звучит неубедительно. А вот личный интерес? В то время, когда страны развивают союзнические отношения, здесь и между строк читать не надо. Впрочем, вопросы в этой плоскости со стороны Россельхознадзора невыгодны деловым кругам. Бизнесмены из Санкт-Петербурга готовы и ассортимент белорусского расширять, и связи новые налаживать. Увеличенный товарооборот поддержит и народ соседнего государства.

Екатерина Лебедева, заместитель председателя Санкт-петербургской торгово-промышленной палаты:

Здесь интерес всегда был. Что касается бизнес-кругов, мне кажется, они очень заинтересованы. И те идеи, которые возникают с обеих сторон, естественно, обсуждаются в торгово-промышленной палате.

А ощущение общее все равно не изменить, будь это столица России или регион. Лицо нашему товару часто пытаются поменять. Но есть ли на этот товар купец?

А если грязную игру ретейлары запускают, то и покупателя там постоянного больше нет. Суть в другом. Как бы все надзоры оскомину не набивали, качество от этого ни когда не падает.