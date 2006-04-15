Президент позитивно оценивает опыт внедрения передовых сельскохозяйственных технологий в "Можейково"

Беларусь пошла по верному пути, сделав ставку в развитии села на создание агрогородков.

Об этом заявил Президент Беларуси, подводя итоги рабочей поездки по Гродненской области. Александр Лукашенко ознакомился с социально-экономическим развитием региона. В центре внимания Главы государства находились вопросы посевной кампании, повышения эффективности животноводческой отрасли, развития агрогородков, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Президент посетил Лидское районное сельскохозяйственное унитарное предприятие "Можейково". Александр Лукашенко осмотрел входящую в его состав молочно-товарную ферму "Новый век".

Как было доложено главе государства, ферма оснащена самой большой доильной установкой в Европе. Здесь активно внедряются передовые технологии, процессом доения управляет компьютер, установлено новейшее холодильное оборудование. На ферме может содержаться порядка 1500 голов скота. Благодаря высокой производительности труда для обслуживания 800 коров молочного стада достаточно 5 высокопрофессиональных доярок.

По словам директора ЛРСУП "Можейково" Казимира Рахатко, сегодня в частном секторе наблюдается тенденция сокращения поголовья коров, поэтому на предприятии проблем со сбытом продукции нет: буренки дают молоко высшего качества. В планах руководства - создание мощностей для собственной переработки молока.При имеющихся технологиях для того, чтобы выплатить персоналу фермы зарплату, нужен лишь один день работы. Благодаря стабильному финансовому положению руководство ЛРСУП "Можейково" активно развивает и социальную сферу. Александр Лукашенко остался доволен увиденным. Глава государства убежден: если создать на селе нормальные условия для работы, будет конкуренция даже за право занять место работника на ферме. Президент подчеркнул: <Новые сельскохозяйственные объекты необходимо строить капитально, с расчетом на то, что они должны функционировать десятилетия>. Вместо устаревших ветхих зданий следует возводить новые, где будут использоваться самые современные технологии. Такой подход является наиболее рациональным в нынешних условиях. Нельзя просто "закапывать" деньги, пытаясь ремонтировать вконец устаревшие фермы. глава государства подчеркнул, что на новых МТФ должны создаваться самые современные условия для тружеников. В ходе посещения Президентом этого предприятия прозвучало предложение строительства в "Можейково" птицефабрики. Александр Лукашенко поручил Правительству до мая проработать вопрос целесообразности создания такого объекта.

Глава государства считает, что при принятии решения необходимо исходить из потребностей страны и рынка сбыта продукции. Президент ознакомился с объектами социальной инфраструктуры агрогородка Можейково. Здесь работает хорошо оснащенная врачебная амбулатория. Это небольшое, но современное медицинское учреждение обслуживает около двух тысяч человек, в том числе и жителей близлежащих деревень. В последнее время здесь закуплено новое медицинское оборудование на сумму 57 млн. белорусских рублей. Согласно программе обустройства агрогородка немало внимания уделяется и бытовому обслуживанию населения. В настоящее время здесь оказывают 11 видов бытовых услуг, предусмотренных социальными стандартами. В 2005 году объем бытовых услуг составил 31,4 млн. белорусских рублей. Введено в строй не использовавшееся ранее здание банно-прачечного комбината. В Можейково также обновлено здание средней школы. Большое внимание уделено развитию инженерно-транспортной инфраструктуры. В деревне реконструированы сети электроснабжения, проведена замена тепловой сети.

Общаясь с местными жителями, Александр Лукашенко сказал: <Беларусь пошла по верному пути, сделав ставку в развитии села на создание агрогородков. Здесь я окончательно убедился, что мы правильно делаем. Дай Бог, чтобы мы сделали центральные усадьбы в нашей стране такими, как здесь>. Александр Лукашенко позитивно оценил усилия местных жителей по приведению в порядок и благоустройству агрогородка Можейково. "Конечно, есть еще нерешенные вопросы. Но, уверен, все образуется. Главное, чтобы вы жили одной семьей, старались, работали и не делили себя на поляков, евреев, украинцев, белорусов. Народ Беларуси - это одна семья. Вы должны знать, что это ваша земля и другой вам не надо. Это будет для меня как Президента самая большая радость", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства подтвердил, что государство готово оказать при необходимости помощь в развитии предприятия "Можейково". "Молодцы, вы взяли отстающие хозяйства. Вы заслуживаете того, чтобы вам помочь. Государство будет понемногу вас поддерживать. Ведь таких крупных и эффективных хозяйств у нас немного. Уверен, вы дадите результат", - добавил Александр Лукашенко.

Президент выразил убежденность, что у агрогородка Можейково хорошие перспективы развития. Александр Лукашенко сказал, что в Беларуси все деревни и поселки будут благоустраиваться и приводиться в порядок. <В ближайшие годы государство намерено уделять большое внимание не только агрогородкам, но и всем деревням, в том числе небольшим. Даже в самых маленьких деревнях должен быть наведен должный порядок. В предстоящие 5-10 лет наши села должны превратиться в такие же благоустроенные и красивые населенные пункты, как Можейково. Президент сказал, что в поле зрения государства находятся и деревни, в которых практически не осталось жителей. В этих случаях необходимо принимать решение о дальнейшем существовании населенных пунктов. В частности, бизнес мог бы реализовать свои проекты их развития. Беседуя с местными жителями, Президент Беларуси заявил о том, что "пришло время перейти от разговоров к делу, создать действительно хорошие условия для сельчан".

Из Можейково глава государства направился в Лиду. Здесь в центре внимания Президента были вопросы развития здравоохранения и, в частности, строительство акушерского корпуса центральной районной больницы. Президент осмотрел стройку. Длительное время этот объект по ряду причин был в числе долгостроев. Сегодня в нем есть потребность, и государство приняло решение ввести это медучреждение в строй. По дороге на вертолетную площадку, на аэродроме, Александр Лукашенко осмотрел один из учебных реактивных самолетов Л-39, недавно поступивших на вооружение белорусской армии.