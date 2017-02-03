Прямой эфир

Президент лично контролирует ситуацию на промышленных гигантах

03 февраля 2017 10:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Трудные времена одинаково ударили по частным и государственным предприятиям. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент рассказал, что лично контролирует состояние дел на таких промышленных гигантах, как МТЗ, МАЗ, "Гомсельмаш", БМЗ, сравнивает с тем, что происходит на приватизированных предприятиях, например, "Амкодоре".

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Трудные времена одинаково ударили и по частным предприятиям, и по государственным. Практически одно и то же", - отметил Александр Лукашенко. Вместе с тем "Амкодор" выигрывает в скорости реализации проектов. "Смотришь - за год-полтора уже стоит новое производственное предприятие, то есть быстрее это делается. Но все равно те же проблемы - оборотных средств не хватает.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

# Экономика # Александр Лукашенко # Большой разговор с Президентом

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: льготировать будем только то, что завтра даст результат
03 февраля 2017 08:42

Александр Лукашенко: льготировать будем только то, что завтра даст результат

Александр Лукашенко: Требование о повышении в Беларуси средней заработной платы до $500 в 2017 году должно быть выполнено
03 февраля 2017 07:34

Александр Лукашенко: Требование о повышении в Беларуси средней заработной платы до $500 в 2017 году должно быть выполнено

Компания «Молочный Мир» будет экспортировать товары в Азербайджан и Грузию
02 февраля 2017 19:07

Компания «Молочный Мир» будет экспортировать товары в Азербайджан и Грузию