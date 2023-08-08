Белорусские товары будут доставлять в Китай на транзитных поездах из Европы

Белорусская железная дорога и транспортно-логистическая платформа из города Чунцин договорились об организации перевозок путем прицепок груженых одиночных контейнеров к транзитным поездам, которые направляются из Европы в Китай. Напомним, по итогам 2022 года контейнерные поезда БЖД в 6,5 раза подняли объем экспортных перевозок в Китай. В основном это деревообрабатывающая продукция, удобрения и молочка. Сегодня благодаря эффективному взаимодействию со всеми участниками рынка транспортных услуг доставка нашего экспортного товара в Китай обеспечивается в течение двух недель как до железнодорожных станций, так и далее автотранспортом в любую точку страны.

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