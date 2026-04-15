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Доля Минска в формировании ВВП Беларуси составляет 33%

15 апреля 2026 17:41
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Доля Минска в формировании ВВП Беларуси составляет 33 %. В январе – феврале 2026 года валовой региональный продукт столицы сложился в объеме 14,5 миллиарда рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 2025-м численность занятых в экономике Минска увеличилась на 11 тыс. человек.

Доля Минска в формировании ВВП Беларуси составляет 33%-2

Темп роста – 100,7 % к 2025-му. Положительный вклад в развитие экономики Минска внесли торговля, информация и связь, финансовая и страховая деятельность, а также транспортная сфера, здравоохранение и социальные услуги. 

В январе – феврале 2026 года организациями Минска освоено более 1 миллиарда 500 миллионов рублей инвестиций в основной капитал с темпом роста 105,2 % в сопоставимых ценах. Проводится модернизация предприятий, опережающими темпами растут вложения в активную часть основных средств. 

# Экономика

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