Первый энергоблок БелАЭС выработал около 1,5 млрд киловатт-часов электроэнергии

Отрасль находится на подъеме, несмотря на давление западных санкций и пандемию. В планах повышение электросамостоятельности и снижение зависимости от иностранных технологий. Один из этапов интеграции БелАЭС в энергетический комплекс страны – строительство электрокотлов суммарной мощностью свыше 900 мегаватт. К слову, эти объекты уже активно использовались в нынешний отопительный период.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

Созданы соответствующие условия. Мы видим конкретные результаты. По населению есть конкретные цифры. За 2020 год объем потребления электрической энергии составил более 89 миллионов киловатт-часов. Это рост по сравнению с 2019 годом в семь раз. У нас в энергосистеме также утверждена программа по развитию торфяной промышленности. Предусматривается в течение пятилетнего периода проведение значительной работы по модернизации основных производственных фондов, строительство полей, то есть создание сырьевой базы. Ну и, конечно же, в этой программе особое внимание уделено расширению ассортимента выпускаемой продукции и увеличению объемов реализации. Мы видим, что основными направлениями могут быть два таких приоритета – это увеличение использования торфа в котельных ЖКХ с переводом их с использования природного газа на фрезерное. И второе направление – это использование торфа на производство цемента.