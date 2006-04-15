Прямой эфир

Охранная деятельность. Все должно быть по закону

15 апреля 2006 09:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В нижней палате парламента 14 апреля одобрили законопроект, который впервые урегулирует охранную деятельность в Беларуси.C принятием этого документа расширится и перечень организаций, осуществляющих охранную деятельность без лицензии. Кроме Службы безопасности президента,Государственного комитета погранвойск, Министерства внутренних дел, Минобороны и Комитета госбезопасности, в список вошли Государственный таможенный комитет и Министерство по чрезвычайным ситуациям. Законодательно будет закреплено право Белорусской железной дороги и Госкомавиации на охрану объектов и имущества, которые им не принадлежат. Это объясняется тем, что данные объекты могут быть использованы в целях нанесения вреда пассажирам.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
14 апреля 2006 11:39

Обсуждаются вопросы формирования Единого экономического пространства

14 апреля 2006 11:00

Главное - потребности местного населения

13 апреля 2006 12:59

Заседание президиума Совета министров