Охранная деятельность. Все должно быть по закону

В нижней палате парламента 14 апреля одобрили законопроект, который впервые урегулирует охранную деятельность в Беларуси.C принятием этого документа расширится и перечень организаций, осуществляющих охранную деятельность без лицензии. Кроме Службы безопасности президента,Государственного комитета погранвойск, Министерства внутренних дел, Минобороны и Комитета госбезопасности, в список вошли Государственный таможенный комитет и Министерство по чрезвычайным ситуациям. Законодательно будет закреплено право Белорусской железной дороги и Госкомавиации на охрану объектов и имущества, которые им не принадлежат. Это объясняется тем, что данные объекты могут быть использованы в целях нанесения вреда пассажирам.