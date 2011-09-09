Один кубический метр древесины стоит от 100 до 250 белорусских рублей

Указ Президента № 6 от 05.01.2011 года “О некоторых вопросах регулирования деятельности в сфере лесного хозяйства” позволил как населению, так и предприятиям заготавливать дрова на захламленных, ветровальных, буреломных участках леса практически бесплатно. Все, что требуется для самозаготовки дров, — обратиться в лесничество и подобрать для себя наиболее удобный участок леса поближе к дому.

Все лесхозы Беларуси регулярно размещают информацию о расположении подобных отводов в местных СМИ, на информационных стендах лесничеств и сельсоветов, досках объявлений. По словам главного инженера Кобринского опытного лесхоза Сергея Савлюка, у них в лесном хозяйстве при самостоятельной заготовке один кубический метр древесины стоит, в зависимости от ряда факторов, от 100 до 250 рублей.

Для отопления среднестатистического дома в течение всего отопительного сезона достаточно 10 “кубов” (а каждый желающий может заготовить до 50 кубометров дровяной древесины — более чем достаточно). Потрудившись в лесу, можно жить в тепле всего за 2,5 тысячи рублей! Если перевести в шутку, то спички для ежедневного розжига печки обойдутся дороже дров. Впрочем, для тех, кто по каким-то причинам не в состоянии заготовить дрова сам, подобные услуги оказывают работники лесхозов.

Лесники могут сами заготовить дрова, погрузить их на транспорт, привезти до подворья заказчика и там выгрузить. Только в этом случае “теплое” счастье будет омрачено расходами: каждый “кубик” дров обойдется примерно в 50 тысяч рублей.

Примерные цены на самозаготовку дров на захламленных, буреломных, ветровальных участках, причем на всей территории Беларуси они практически не отличаются: осина — 50 рублей за куб. метр; сосна, ольха, граб — 220 рублей за куб. метр; дуб, ясень, клен — 370 рублей за куб. метр.

Если вы решили заготавливать дрова самостоятельно, обратитесь в лесничество по месту проживания с письменным заявлением (согласно Указу Президента Республики Беларусь № 200) с указанием необходимого количества древесины. После представления квитанции об оплате за дрова в кассе лесничества выдается ордер на заготовку дров на корню.

Заготовленная древесина складируется в штабеля для последующего обмера работником лесничества. После того как будет проведена уборка места рубки от мусора, порубочных остатков и захламленности, человек получает разрешение на вывозку дров.

Об этом сегодня пишет «Народная газета».