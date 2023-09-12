Объём взаимной торговли Беларуси и России может увеличиться до 55 млрд долларов

Объем взаимной торговли Беларуси и России по итогам года может достичь показателя в 55 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из них 50 миллиардов – только товары, плюс 5 миллиардов – услуги.

Сейчас Беларусь входит в пятерку основных торговых партнеров Российской Федерации. Но уже по итогам 2023 года может войти в тройку лидеров по объемам взаимной торговли. Поставки по ряду товаров в этом году выросли в десятки, даже сотни раз. Например, Россия значительно нарастила экспорт в Беларусь меди, оборудования для ремонта и техобслуживания железнодорожных путей, ткацких станков.