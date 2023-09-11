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Товарооборот между Минском и Россией вырос на 27% за полгода

11 сентября 2023 16:51
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Почти на треть увеличился товарооборот между Минском и российскими городами за первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Товарооборот между Минском и Россией вырос на 27% за полгода-1

Товарооборот белорусской столицы с Россией без малого достиг 8 миллиардов долларов. Взаимодействие идет по 50 многопрофильным партнерским соглашениям между Минском и российскими городами и регионами. Готовится к утверждению план мероприятий по сотрудничеству с Москвой на ближайшие два года.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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