Новости экономики за 12.09.2023
Промышленное производство в странах ЕАЭС растет. В объемах прибавляют все государства-участники, но лучшие показатели у Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна по итогам 2023 года может войти в тройку лидеров по объемам взаимной торговли с Российской Федерацией. При этом на внутреннем рынке низкие темпы прироста потребительских цен поддерживают тренд на замедление годовой инфляции.
Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской.
БЕЛАРУСЬ ЛИДИРУЕТ ПО РОСТУ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В ЕАЭС
По данным Евразийской экономической комиссии, за полгода Беларусь лидирует по росту промышленного производства в Евразийском экономическом союзе. Промпроизводство в странах объединения выросло в сравнении с аналогичным периодом 2022-го почти на 3 %. В объемах прибавляют все государства-участники, но лучшие показатели у нашей страны – плюс 7,1 %. Наибольший рост в этом году в Беларуси отмечен в обрабатывающей промышленности – плюс 8,4 %. Горнодобывающая отрасль и разработка карьеров, сфера водоснабжения и контроля над сбором и распределением отходов также продемонстрировали рост.
15 НОЯБРЯ – ПОСЛЕДНИЙ СРОК, ЧТОБЫ УПЛАТИТЬ НАЛОГИ НА НЕДВИЖИМОСТЬ, ЗЕМЛЮ И АВТОМОБИЛЬ
Белорусы получили около 3,5 миллиона извещений о налогах на имущество. В них указываются сразу все налоги: по недвижимости, земле и транспорту. В 2022 году налогоплательщики делали авансовые платежи за недвижимость – половину суммы. Остаток налога можно оплатить досрочно или частями, но главное, чтобы вся сумма поступила в бюджет до 15 ноября. Оплатить имущественные налоги можно через ЕРИП. Это могут быть инфокиоски, мобильные приложения либо интернет-версии банковских приложений. Налоги также можно уплатить в отделениях банков и почтовой связи, наличными либо с использованием банковских платежных карт.
Объем взаимной торговли Беларуси и России может увеличиться до 55 миллиардов долларов.