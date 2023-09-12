Новости экономики за 12.09.2023

Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской.

Промышленное производство в странах ЕАЭС растет. В объемах прибавляют все государства-участники, но лучшие показатели у Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна по итогам 2023 года может войти в тройку лидеров по объемам взаимной торговли с Российской Федерацией. При этом на внутреннем рынке низкие темпы прироста потребительских цен поддерживают тренд на замедление годовой инфляции.

По данным Евразийской экономической комиссии, за полгода Беларусь лидирует по росту промышленного производства в Евразийском экономическом союзе. Промпроизводство в странах объединения выросло в сравнении с аналогичным периодом 2022-го почти на 3 %. В объемах прибавляют все государства-участники, но лучшие показатели у нашей страны – плюс 7,1 %. Наибольший рост в этом году в Беларуси отмечен в обрабатывающей промышленности – плюс 8,4 %. Горнодобывающая отрасль и разработка карьеров, сфера водоснабжения и контроля над сбором и распределением отходов также продемонстрировали рост.

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