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Внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси в январе-июле вырос до 53,8 млрд долларов

11 сентября 2023 16:51
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Беларусь всегда была и остается открытой для взаимовыгодного сотрудничества. В первую очередь речь о торговле. С начала года внешнеторговый оборот товаров и услуг вырос до 53 миллиардов 800 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси в январе-июле вырос до 53,8 млрд долларов-1

Это почти на 13,5 %  больше, чем за аналогичный период 2022 года. По данным Нацбанка экспорт прибавил более 6 %, импорт – свыше 21 %. Стабильно растущие показатели подтверждают тенденцию: белорусская экономика вышла на траекторию роста. Сальдо внешней торговли услугами за полгода оставалось положительным и составило свыше полутора миллиардов долларов.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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