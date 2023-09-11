Внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси в январе-июле вырос до 53,8 млрд долларов

Беларусь всегда была и остается открытой для взаимовыгодного сотрудничества. В первую очередь речь о торговле. С начала года внешнеторговый оборот товаров и услуг вырос до 53 миллиардов 800 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это почти на 13,5 % больше, чем за аналогичный период 2022 года. По данным Нацбанка экспорт прибавил более 6 %, импорт – свыше 21 %. Стабильно растущие показатели подтверждают тенденцию: белорусская экономика вышла на траекторию роста. Сальдо внешней торговли услугами за полгода оставалось положительным и составило свыше полутора миллиардов долларов.
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