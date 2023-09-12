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Уборочная-2023. Урожайность картофеля в Беларуси выше прошлогодней

12 сентября 2023 06:42
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Новости Беларуси. В Беларуси на 12 сентября намолочено 7 129,6 тысячи тонн зерна, из них 6 143,8 тысячи тонн зерновых и зернобобовых культур (с кукурузой) и 985,8 тысячи тонн рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Силы аграриев направлены на сбор кукурузы и корнеплодов, продолжается работа в полях с крупяными культурами.

Уборочная-2023. Урожайность картофеля в Беларуси выше прошлогодней-1

Уборка кукурузы на зерно ведется уже в четырех областях: Брестской, Гродненской, Минской и Гомельской. Хозяйства страны выкапывают картофель, урожайность которого выше прошлогодней: каждый гектар дает почти 360 центнеров. Всего собрали почти 146,5 тысячи тонн. Ведется заготовка сахарной свеклы. По данным на 12 сентября, собрано более 347 тысяч тонн. Беларусь себя обеспечивает продуктами питания, а это, как подчеркивает Президент, главное.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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