Новые технологии - большая экономия

Программа энергосбережения снижает издержки ЖКХ и экономит деньги минчан.

Более 6 миллиардов рублей жилищные службы столицы потратят в этом году на энергосберегающие технологии. Экономия ресурсов дает весомый экономический эффект. И позволяет не только снижать издержки, но и сдерживать рост стоимости коммунальных услуг.

На улице холодно - в квартире тоже. Эта ситуация характерна для домов старой постройки. В былые времена из-за дешевизны топливных ресурсов об энергосбережении не задумывались. Поэтому тепло с легкостью уходит на улицу.

На программу энергосбережения в жилом секторе столицы в этом году из бюджета выделено 6 миллиардов рублей. В эту сумму не входит средства предусмотренные на капитальные ремонты. Прежде чем сэкономить приходится потратиться.

Применение энергосберегающих технологий не только снижает издержки жилищно-коммунальных предприятий, но и экономит деньги в кошельках минчан. После тепловой реабилитации плата за отопление снижается.