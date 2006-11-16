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Новые технологии - большая экономия

16 ноября 2006 14:51
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Программа энергосбережения снижает издержки ЖКХ и экономит деньги минчан.

Более 6 миллиардов рублей жилищные службы столицы потратят в этом году на энергосберегающие технологии. Экономия ресурсов дает весомый экономический эффект. И позволяет не только снижать издержки, но   и сдерживать рост стоимости коммунальных услуг.

На улице холодно - в квартире тоже. Эта ситуация характерна для домов старой постройки. В былые времена из-за дешевизны топливных ресурсов об энергосбережении не задумывались. Поэтому тепло с легкостью уходит на улицу.

На программу энергосбережения в жилом секторе столицы в этом году из бюджета выделено 6 миллиардов рублей. В эту сумму не входит средства предусмотренные на  капитальные ремонты. Прежде чем сэкономить  приходится потратиться.  
Применение энергосберегающих технологий не только снижает издержки жилищно-коммунальных предприятий, но и экономит деньги в кошельках минчан. После тепловой реабилитации плата за отопление снижается.

# Экономика

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