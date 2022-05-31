Три новых контракта на поставку продукции в Казахстан подписал Минский молочный завод №1 в ходе визита в эту страну делегации деловых кругов Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У Минского молочного уже есть опыт сотрудничества с Казахстаном, и объемы продаж говорят о востребованности экспортируемой продукции. За первые четыре месяца года предприятие отгрузило как цельного, так и сухого молока на общую сумму свыше миллиона долларов. Белорусское сухое молоко на казахских заводах используют для производства мороженого. А в летний сезон спрос на лакомство значительно вырастает.