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Три новых контракта на поставку продукции в Казахстан подписал Минский молочный завод №1

31 мая 2022 18:06
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Три новых контракта на поставку продукции в Казахстан подписал Минский молочный завод №1 в ходе визита в эту страну делегации деловых кругов Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три новых контракта на поставку продукции в Казахстан подписал Минский молочный завод №1-1

У Минского молочного уже есть опыт сотрудничества с Казахстаном, и объемы продаж говорят о востребованности экспортируемой продукции. За первые четыре месяца года предприятие отгрузило как цельного, так и сухого молока на общую сумму свыше миллиона долларов. Белорусское сухое молоко на казахских заводах используют для производства мороженого. А в летний сезон спрос на лакомство значительно вырастает.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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