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В Беларуси увеличат объёмы закладки продукции в стабилизационные фонды

31 мая 2022 18:05
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С учетом непростой продовольственной ситуации в мире в стране увеличат объемы закладки продукции в стабилизационные фонды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси увеличат объёмы закладки продукции в стабилизационные фонды-1

Это позволит бесперебойно обеспечить население необходимым продовольствием до будущего урожая. Сегодня цены на базовые продукты питания остаются стабильными. На овощи и вовсе снижаются. Предпринятые правительством меры поддержки производителей и ценовое регулирование позволили не допустить необоснованного подорожания.

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# Продукты питания # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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