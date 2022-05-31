В Беларуси увеличат объёмы закладки продукции в стабилизационные фонды

С учетом непростой продовольственной ситуации в мире в стране увеличат объемы закладки продукции в стабилизационные фонды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это позволит бесперебойно обеспечить население необходимым продовольствием до будущего урожая. Сегодня цены на базовые продукты питания остаются стабильными. На овощи и вовсе снижаются. Предпринятые правительством меры поддержки производителей и ценовое регулирование позволили не допустить необоснованного подорожания.